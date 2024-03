F1 | Vasseur: "Max non è così lontano. Questione di pochi decimi"

Frédéric Vasseur torna a vedere una Ferrari competitiva. Dopo il podio di Sakhir, a Jeddah la prima Rossa, quella di Charles Leclerc, partirà dalla prima fila accanto al solito Max Verstappen. Oliver Bearman, sostituto dell'infortunato Carlos Sainz, ha esordito con un incoraggiante 11esimo posto nelle qualifiche.

Insomma, per gli uomini di Maranello sembrano esserci tutti gli elementi per essere ottimisti, anche in una situazione d'emergenza come quella che sta vivendo la Scuderia nel corso di questo fine settimana per la malattia di Sainz.

Vasseur è apparso ai microfoni di Sky Sport F1 al termine delle Qualifiche per fare il punto della situazione. Impossibile non commentare con una ideale carezza le prestazioni dell'esordiente Bearman, senza dimenticare il grande giro che ha permesso a Charles Leclerc di salire in prima fila.

Le aspettative per la gara, poi, sembrano essere interessanti. Non sarà facile battere Verstappen, ma il passo gara di Leclerc mostrato ieri impone ottimismo.

Vasseur, come giudica la prestazione dell'esordiente Bearman fornita oggi?

"Ollie ha fatto una prestazione fantastica oggi. Lo abbiamo chiamato alle 2 di pomeriggio (locali) e gli abbiamo detto che avrebbe dovuto salire in macchina nelle Libere 3 a Jeddah. Ha fatto un ottimo lavoro e ha mancato la Q3 solo per un paio di centesimi. Per me ha fatto un'ottima sessione. Stamattina ci siamo concentrati sul fargli provare le procedure, la partenza, i pit stop e via dicendo. Domani sarà un'altra sfida, ma oggi è andata bene".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Ieri avete provato le Soft nei long run. Sarà un'opzione per voi alla partenza?

"Vedremo domani se partiremo con le Soft. La settimana scorsa avevamo 2 macchine nelle prime posizioni, mentre questa volta una. Ieri abbiamo avuto un buon passo nella simulazione gara. La cosa importante è concentrarci su noi stessi e avere una buona strategia, perché qui a Jeddah ci sono state spesso bandiere rosse, Safety Car che hanno reso imprevedibile la gara. Bisognerà essere opportunisti nei momenti giusti".

Pensavate di essere più vicini a Verstappen in qualifica? Leclerc al termine delle prove sembrava contrariato...

"Sapevamo che sarebbe stata una qualifica combattuta e lo è stata. Era più difficile mettere insieme un buon giro con gomme nuove perché devi portarle in temperatura. Era più semplice con Soft usate. Nell'ultimo tentativo Charles ha fatto un ottimo giro di preparazione e un ottimo giro veloce, ma non è stato sufficiente per battere Max. Vedremo domani. Abbiamo un buon passo e non dobbiamo pensare agli altri. Se Charles era dispiaciuto è perché è un agonista, il secondo posto non gli basta e io sono d'accordo con lui, lo appoggio. Mi piace quell'atteggiamento".

Come si aspetta di trovare Sainz tra due settimane in Australia?

"Non so come troveremo Carlos fra due settimane. So che l'operazione è stata fatta all'inizio del pomeriggio di oggi ed è andato bene, ma è troppo presto per stilare un programma. Ci incontreremo con il chirurgo all'inizio della prossima settimana e poi prenderemo una decisione. Dobbiamo prestare attenzione a lui e al suo recupero, senza affrettare troppo i tempi. Certo sarei felice di riavere Carlos il prima possibile, ma la cosa importante è Carlos, non le gare".

Pensa che la Ferrari possa battere Verstappen domani in gara? Ci sono possibilità?

"Max anche stavolta sembra molto veloce. Se guardiamo alla simulazione gara che ha fatto era molto veloce. Sul giro secco è stato velocissimo, ma noi non siamo troppo lontani da lui. E' una questione di decimi. Certo, su 60 giri diventa tanto, ma è una questione di decimi. Dobbiamo essere in grado di fare quei piccoli passi avanti che siamo stati in grado di fare l'anno scorso per riprenderlo. Lo scorso anno abbiamo iniziato a 1 secondo di distanza e poi siamo migliorati, arrivando a lottare con lui in alcune situazioni. Quest'anno partiamo in una posizione migliore e dovremo mantenere lo stesso approccio e la stessa applicazione per migliorare anche nei piccoli dettagli. Dobbiamo continuare a spingere, poi vedremo quale sarà il risultato".