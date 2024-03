F1 | Leclerc: "Buon giro. Abbiamo fiducia sul nostro passo"

Il classico coniglio dal cilindro estratto all'ultimo giro possibile ha portato Charles Leclerc in prima fila al Gran Premio d'Arabia Saudita, secondo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1.

Una magia di cui la Ferrari aveva bisogno, ma che conferma non solo la capacità del monegasco di portare al limite una macchina, ma anche la bontà della SF-24 che, pur essendo assettata in ottica gara, ha comunque firmato un secondo tempo importante e battuta solo da un tempo eccezionale del soluto Max Verstappen.

Intuita l'impossibilità di lottare con Max sul giro secco, Leclerc ha provato a fare qualcosa di diverso scaldando il primo dei due treni di gomme Soft usati in Q2 facendo due giri di preparazione. Questo non ha funzionato, mentre il secondo tentativo preparato in modo convenzionale ha dato i suoi frutti.

"Il primo giro in Q3 abbiamo provato qualcosa di diverso nella preparazione della gomma ma non ha dato i frutti sperati. Nel secondo tentativo, invece, siamo riusciti a mettere tutto assieme e credo che fosse il massimo che la macchina potesse darci oggi. Sono molto contento del giro che ho fatto, è un peccato di essere più lontani di quanto pensassimo, ma la gara è domani. Speriamo di sfidare le Red Bull", ha dichiarato Leclerc a fine Qualifiche.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Accantonata la lotta sul giro secco, si apre quella più importante, quella sul passo gara che avverrà domani durante la gara. Leclerc si è detto fiducioso, perché la SF-24 ha fatto vedere di essere una buona macchina sul passo gara, decisamente migliore di quanto non fosse la SF-23.

"Sicuramente abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto allo scorso anno, abbiamo molta fiducia nel long run. Ora dobbiamo concentrarci solo su noi stessi. Non potremo cambiare la macchina per domani, quindi dovremo sfruttare al massimo quello che abbiamo per la gara e vedremo cosa riusciremo a ottenere".

Per concludere, Leclerc ha fatto il suo in bocca al lupo a Carlos Sainz, operato questo pomeriggio a Jeddah per appendicite. Poi ha anche elogiato Oliver Bearman, pilota di riserva della Ferrari che ha esordito oggi in Formula 1 da titolare prendendo proprio il posto di Carlos.

"Come prima cosa vorrei fare un grosso in bocca al lupo a Carlos, spero possa recuperare il più presto possibile. Per quanto riguarda Ollie credo abbia fatto un lavoro incredibile. Ha avuto a disposizione un solo turno di libere ma ha preso subito il ritmo e si è trovato subito a suo agio con la macchina e sono felice per lui. E' andato molto bene, per lui è un giorno speciale: il debutto in Formula 1 su una Ferrari. Dopo solo una sessione. Credo renda tutto più speciale. Spero che domani entrambi si possa fare una grande gara per portare buoni punti al team".