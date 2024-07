F1 | Colapinto debutta in FP1 a Silverstone con la Williams

Il pilota di Formula 2 Franco Colapinto farà il suo debutto in un weekend di Formula 1, scendendo in pista con la Williams nella FP1 del Gran Premio di Gran Bretagna, prendendo il posto del titolare Logan Sargeant.

Il direttore sportivo della Williams, Sven Smeets, ha dichiarato che la questa opportunità è un "premio" per il promettente avvio di stagione di cui si è reso protagonista Colapinto in F2.

Il 21enne argentino, membro della Williams Racing Driver Academy e pilota della MP Motorsport, è attualmente quinto in campionato, dopo aver ottenuto la vittoria nella Sprint Race di Imola ed il secondo posto nelle gare principali di Barcellona e del Red Bull Ring.

"Franco ha avuto un inizio molto incoraggiante nella sua stagione di debutto in F2 e siamo lieti di premiare le sue prestazioni degli ultimi due anni con la sua prima sessione di FP1", ha detto Smeets.

"Siamo orgogliosi del nostro gruppo di piloti della Williams Racing Driver Academy ed è importante per noi dare loro l'opportunità di progredire e di avere queste importanti occasioni per salire di livello".

"Mettere in mostra il nostro talento nella nostra gara di casa a Silverstone è un bel momento e, naturalmente, sarà una grande giornata per i fan argentini della F1".

Franco Colapinto, Williams Racing Academy Photo by: Dutch Photo Agency

Colapinto è salito in F2 dopo due stagioni positive in Formula 3, nella quale ha chiuso al quarto posto in classifica nella scorsa stagione.

Il suo curriculum vanta anche un'esperienza con i prototipi, con una vittoria assoluta nella European Le Mans Series nel 2021, al fianco dell'ex pilota Williams di F1 Nyck de Vries e di Roman Rusinov al Paul Ricard.

Ha già fatto la sua prima esperienza con una vettura di F1, provando la FW45 2023 del team in occasione dei Rookie Test di Abu Dhabi.

La Williams sta valutando tutte le opzioni per affiancare Alexander Albon nel 2025, con il futuro di Sargeant nella squadra che si sta facendo sempre più incerto.

Avendo espresso la preferenza per un pilota che abbia già vinto delle gare in F1, ha discusso con Esteban Ocon e con l'ex pilota Valtteri Bottas, mentre Carlos Sainz continua a valutare opzioni che includono un ritorno all'Alpine o alla Sauber, che diventerà Audi nel 2026.

"Ho tante emozioni", ha dichiarato Colapinto. "Sono estremamente felice ed è un momento molto importante della mia vita e della mia carriera. Mi preparerò al meglio; farò molti giri al simulatore e studierò i dettagli necessari per guidare la vettura di quest'anno".

"Non vedo l'ora di provare la nuova vettura dopo aver guidato quella dell'anno scorso ad Abu Dhabi. Poterla guidare su una pista come Silverstone è un privilegio, è uno dei miei circuiti preferiti e guidarla nella gara di casa del team significa molto".

"A tutti i tifosi argentini auguro di godersi la FP1 come farò io! È un momento importante per il nostro Paese e sono molto grato per tutto il sostegno che mi è stato dato. Darò il massimo per rendervi orgogliosi!".