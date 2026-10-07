MotoGP | Le Aprilia di Trackhouse tornano in livrea Gulf per Indonesia e Malesia

Gulf e il Team Trackhouse MotoGP hanno presentato la loro ultima livrea per la MotoGP realizzata in collaborazione, che verrà sfoggiata nei Gran Premi di Indonesia (9-11 ottobre) e Malesia (30 ottobre-1° novembre).

Il nuovo accattivante design celebra il 125° anniversario di Gulf, ispirandosi ai colori iconici e alla tradizione agonistica che da generazioni contraddistinguono il marchio a livello mondiale.

Nel corso dei suoi 125 anni di storia, Gulf è diventata sinonimo di sport motoristici, con la livrea azzurro e arancione che ha reso iconiche alcune delle auto da corsa più leggendarie mai costruite.

Aprilia Trackhouse MotoGP in livrea Gulf Oil Foto di: Trackhouse Racing Team

Poche sono più memorabili della Ford GT40 con livrea Gulf che conquistò la vittoria alla 24 Ore di Le Mans nel 1968 e nel 1969; una macchina amata dagli appassionati di tutto il mondo.

È proprio questa auto storica ad aver ispirato principalmente l’ultima aggiunta all’illustre collezione di livree Gulf: l'Aprilia RS-GP26 di Trackhouse sfoggia un design familiare ma elegante e una classica visualizzazione del numero.

Attraverso queste caratteristiche, la livrea rende omaggio al patrimonio del marchio Gulf, nonché ai momenti, alle macchine e alle persone che hanno plasmato la storia del marchio dal 1901.

Aprilia Trackhouse MotoGP in livrea Gulf Oil Foto di: Trackhouse Racing Team

Sebbene il design tragga ispirazione dal passato, esso rappresenta anche l’approccio lungimirante di Gulf. Fin dalla sua fondazione, Gulf è stata guidata dal progresso e dall’innovazione. Ciò è incarnato sia da questa moto commemorativa sia dalla collaborazione di Gulf con Trackhouse, fondata su un impegno condiviso a superare i limiti e garantire prestazioni eccellenti.

Lo speciale design Gulf per il 125° anniversario rappresenta la quarta collaborazione del marchio con la squadra americana in materia di livree da quando è stata avviato il legame all’inizio della stagione 2025; il team ha già vestito i colori azzurro e arancione di Gulf in sette gare precedenti.

Tra queste figurano le edizioni 2025 del Gran Premio d’Indonesia e del Gran Premio della Malesia, dove i piloti Raúl Fernández e Ai Ogura hanno sfoggiato la livrea “Passion”, votata dai fan, ottenendo ottimi risultati, tra cui un podio nella gara Sprint per lo spagnolo in a Mandalika. La coppia Fernández-Ogura avrà nuovamente i colori Gulf sul circuito indonesiano e a Sepang nel 2026.

Aprilia Trackhouse MotoGP in livrea Gulf Oil Foto di: Trackhouse Racing Team

“È incredibilmente emozionante vedere il 125° anniversario di Gulf prendere vita grazie alla nostra collaborazione con Trackhouse. Come marchio, siamo orgogliosi della nostra storia, quindi ci è sembrato giusto che la nostra tradizione nel mondo delle corse fosse la fonte di ispirazione alla base della nostra ultima livrea, in particolare in questo anno così importante", ha commentato Mike Jones, AD di Gulf Oil.

"Mentre celebriamo le nostre origini, è anche importante guardare a dove stiamo andando e a ciò che Gulf punta a realizzare in futuro. Questo design della moto, davvero speciale, unisce queste due prospettive: non vedo l’ora di vederla in pista in Indonesia e in Malesia".

Aprilia Trackhouse MotoGP in livrea Gulf Oil Foto di: Trackhouse Racing Team

Justin Marks, Fondatore e Proprietario di Trackhouse, aggiunge: "Ogni volta che vedo le nuove livree Gulf sulle nostre moto, provo un’ondata di entusiasmo. Ho già detto in passato che, essendo cresciuto con i racconti degli epici duelli che si svolsero negli anni ’60 e ’70 a Le Mans, quando le GT40 e le 917 consolidarono i colori Gulf come forse i più riconoscibili nella storia dell’automobilismo, questi design sono particolarmente evocativi per me".

"L’ultimo design sulle moto Gulf Trackhouse porterà un tocco del passato in MotoGP, pur mantenendoci proiettati verso il futuro grazie a questa straordinaria collaborazione, e sono certo che gli appassionati di tutto il mondo delle corse apprezzeranno la nostra ultima interpretazione di una straordinaria eredità. Congratulazioni a Gulf per aver raggiunto il suo 125° anniversario: ci sentiamo davvero privilegiati di poter sfoggiare questi colori e scrivere nuove storie per il futuro".