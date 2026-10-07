MotoGP | Michelin porta la carcassa posteriore rinforzata anche in Indonesia, ma è quella della Thailandia

Dopo un Gran Premio del Giappone nel quale le gomme hanno giocato un ruolo importante, soprattutto nella Sprint, la MotoGP è già partita alla volta dell'isola di Lombok, in Indonesia, dove questo fine settimana disputerà la seconda tappa della lunghissimo tour asiatico che l'attende in questo finale della stagione 2026.

Il circuito di Mandalika è uno di quelli che sono entrati più di recente a far parte del calendario, nel 2022, ma ormai le squadre iniziano a conoscerlo abbastanza bene. E lo stesso vale anche per la Michelin, che nella sua veste di fornitore unico di pneumatici ha avuto le idee molto chiare sull'allocazione da utilizzare, che per la terza gara consecutiva contempla anche una carcassa posteriore rinforzata, volta a cercare di contenere la temperatura. E in questo senso, la vittoria di Marc Marquez a Motegi ha un po' messo a tacere le voci secondo cui questo tipo di gomma fosse indigesta alla Ducati, favorendo invece l'Aprilia.

"Mandalika è un altro circuito impegnativo, come del resto lo sono tutti quelli in Asia, perché ci sono sempre delle temperature elevate e gli asfalti tendono ad essere abrasivi. Nello specifico, Mandalika è una pista con tante curve veloci, quindi non sarà un weekend facile", ha spiegato a Motorsport.com Piero Taramasso, responsabile dell'azienda francese.

Alla luce di questo, che tipo di soluzioni porterete per il Gran Premio d'Indonesia?

"In questo caso torniamo a proporre due sole soluzioni sia all'anteriore che al posteriore, a differenza delle tre che avevamo a Motegi, che sono quelle che avevamo già portato anche lo scorso anno. Per quanto riguarda l'anteriore, abbiamo confermato la soft e la hard, che stavolta si chiamerà media, perché erano state le due opzioni più utilizzate nel 2025. Al posteriore invece riproponiamo la soft e la media, entrambe asimmetriche e con la mescola più rigida sul lato destro".

Piero Taramasso, Michelin Foto di: Michelin

Entrambe le soluzioni posteriori avranno una carcassa rinforzata, ma non sarà la stessa di Motegi...

"Esatto, questa volta è diversa da quella che abbiamo utilizzato recentemente in Austria ed in Giappone. Si tratta di un'altra versione, quella che avevamo in Thailandia, ma il principio è lo stesso, ovvero cercare di evitare che salga troppo la temperatura. In ogni caso, sono già due anni che la portiamo in Indonesia, quindi sappiamo che funziona bene".

Hai già qualche idea su quelle che potrebbero essere le scelte prioritarie per la Sprint e per la gara lunga?

"Al posteriore, l'anno scorso la tendenza è stata quella di utilizzare la soft nella Sprint e la media nella gara lunga, e non credo che vedremo delle grandi differenze. All'anteriore credo invece che si indirizzeranno verso la soft, perché è una gomma che conoscono bene, che offre un buon feeling ed un buon grip, ed è anche la stessa che avevamo pure in Giappone. Diciamo che ormai è diventata la gomma di riferimento per tutte le Case e tutti i piloti. La dura invece ha una costruzione rinforzata, anche in questo caso per controllare la temperature. Si tratta di una soluzione che offre un buon sostegno ed una buona stabilità in frenata, ma anche un pelino meno di grip sull'angolo di piego, quindi è per questo che di solito preferiscono la soft".

Parlando di Sud-est asiatico, di solito quando piove, lo fa in maniera importante...

"Le previsioni meteo però al momento sono buone, quindi in teoria non dovremmo girare con le gomme da bagnato. Ma in quel caso siamo pronti, perché nel 2022 la gara era stata disputata sotto una pioggia battente, ma i nostri pneumatici si erano comportati bene".