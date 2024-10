IMSA | Un titolo da infarto per Rexy a causa di un cavo difettoso

Non sono mancate le storie da seguire nell'ultima prova andata in scena sabato. Una vittoria d'addio per la partnership Cadillac-Chip Ganassi Racing, prima che GM passi con Wayne Taylor Racing by Andretti l'anno prossimo, è stata la conclusione più piacevole dopo lo strazio per l'equipaggio WTR/Andretti, quando Ricky Taylor ha tamponato una Mustang rimasta in mezzo alla pista, ponendo fine alle speranze di titolo sue e di Filipe Albuquerque. Poi, c'è stata una serata di festeggiamenti per la Porsche.

A coronamento di una giornata da sogno per il costruttore di Weissach, mentre Dane Cameron e Felipe Nasr conquistavano il titolo GTP con il terzo posto sulla loro 963, AO Racing si aggiudicava anche il titolo GTD Pro con Laurin Heinrich.

Il risultato accolto con gioia dal team principal, Gunnar Jeanette, che ha fatto seguito a una corsa tutt'altro che semplice per la 911 GT3 R #77, affettuosamente nota come "Rexy", sulla quale il 23enne ex junior Porsche Heinrich era affiancato da Julien Andlauder e Michael Christensen.

Cinque giri di ritardo hanno fatto sì che un titolo che Heinrich pareva ormai perso si è invece riavvicinato sempre più.

Il tedesco, che ha condiviso l'auto con Seb Priaulx per i primi sei round della stagione, aveva un margine di 99 punti su Ross Gunn, pilota dell'Aston Martin di Heart of Racing, e lo ha ulteriormente ampliato conquistando la pole, mentre Gunn era arrivato terzo. Ma il vantaggio di 104 punti si è ridotto a soli 4 dopo 10 ore di gara a Road Atlanta.

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3 Evo: Ross Gunn, Alex Riberas, Roman De Angelis Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Se Gunn fosse riuscito a superare per il secondo posto la Ferrari di Risi Competizione di Daniel Serra, al volante della Vantage che condivideva con Alex Riberas e Roman De Angelis, avrebbe completato una straordinaria rimonta, ma alla fine il britannico si è fermato a 1"845 dalla 296.

Il problema di Heinrich è stato un po' strano: un collegamento difettoso del cavo del volante che ha causato diversi pit-stop non programmati.

Jeanette ha spiegato: "Inizialmente tutto funzionava alla perfezione, ma poi abbiamo avuto un problema al volante. I nostri piloti hanno avuto il loro bel da fare perché la macchina ricominciava a funzionare solo ogni terzo o quarto tentativo".

Interrogato sui suoi pensieri durante la gara, Heinrich ha fornito una valutazione onesta.

"Non riuscivamo più a scalare le marce e poi, ovviamente, rimanendo bloccati in seconda, terza o quarta marcia durante il giro, si rompe il resto della macchina e si perde molto tempo", ha detto, prima di aggiungere: "È un incubo, è la cosa peggiore che potesse accadere. Dovevamo solo finire davanti e non ritirarci. Spero ancora di svegliarmi da questo incubo, ma dubito che succederà".

Per Gunn e HoR, il team che l'anno prossimo porterà l'Aston Martin nella classe GTP dell'IMSA e nella Classe Hypercar del FIA World Endurance Championship, la battuta d'arresto di Heinrich è stata un regalo.

"Abbiamo ricevuto un bel regalo all'inizio della gara", ha commentato Gunn dopo una giornata che ha descritto come "una montagna russa di emozioni. Sapevamo di aver bisogno di un po' di fortuna per vincere il campionato e l'abbiamo avuta subito".

I meccanici di AO hanno fatto il loro lavoro per identificare e risolvere il problema, ma la Porsche #77 era di fatto impotente a influenzare il risultato. La palla era in mano a HoR, ma la causa di AO è stata aiutata dalla presenza di due 'intrusi' che non stavano disputando l'intera stagione.

Come la Risi Ferrari 296 di Serra, Davide Rigon e Alessandro Pier Guidi, la Lamborghini Huracan di Iron Lynx guidata da Jordan Pepper, Franck Perera e Mirko Bortolotti era iscritta solamente alla Endurance Cup. Entrambi, però, avrebbero sottratto punti cruciali al tentativo di Gunn di negare la vittoria a Heinrich.

"La gara è stata una sfida all'ultimo sangue", ha detto Jeanette. Ma alla fine, per HoR, non è stato così, nonostante Gunn abbia fatto registrare il giro più veloce della gara in GTD Pro durante quello che Riberas ha definito "uno dei migliori stint che abbia mai visto".

"Abbiamo dato il massimo", ha dichiarato un deluso Gunn.

Per Heinrich, invece, il giro in 1'17"881 che gli ha permesso di ottenere la pole position è stato il fattore determinante che gli ha dato modo di centrare il più grande successo della sua giovane carriera.

"Ad essere sinceri, l'undicesimo posto di oggi è stato il migliore della mia vita", ha concluso il tedesco.