DTM | Scartato l'ibrido: "Futuro? Forse elettrico contro termico"

Sotto il precedente regime di ITR, il DTM aveva concepito un nuovo campionato elettrico basato su vetture monomarca da 1000 CV accanto alla piattaforma basata sulle GT3, che avrebbe dovuto partire nel 2024. Ma questo progetto è stato abbandonato dopo la vendita del DTM al promotore tedesco ADAC alla fine del 2022.

Tuttavia, parlando con Motorsport.com al recente Autosport International Show, il direttore del motorsport dell'ADAC, ha dichiarato che dietro le quinte si continua a lavorare per incorporare un elemento elettrico nel DTM.

"Assicurarsi una sponsorizzazione per le serie di gare con auto a motore a combustione diventa sempre più difficile di anno in anno e la prima domanda che ci viene posta dagli sponsor è: cosa sta facendo e proponendo il DTM per il futuro in termini di sostenibilità?", ha dichiarato.

"E quindi dobbiamo sviluppare qualcosa in tal senso. E a un certo punto si arriverà alla decisione di cambiare le vetture".

Voss ha rivelato che i costruttori hanno espresso interesse per un campionato elettrico con possibilità di sviluppo, a differenza del precedente concetto di DTM Electric, e che l'ADAC ha iniziato a dare corpo all'idea.

Photo by: Alexander Trienitz DTM Electric

"Per attirare i Costruttori di auto è necessario avere un'auto di serie e un campionato dedicato. Questo è ciò che rappresenta il DTM ed è ciò che ci viene richiesto. Dobbiamo iniziare ora a sviluppare qualcosa per il 2028, il 2030 o qualsiasi altra data. E questo è ciò che stiamo facendo".

Allo stesso tempo, Voss ritiene che le recenti tendenze automobilistiche rendano improbabile una svolta ibrida per il DTM.

"Nel caso delle auto ibride, soprattutto i costruttori tedeschi ci dicono tutti 'stiamo facendo auto LMDh, sono troppo costose per correre nella serie nazionale', quindi vogliono rimanere sulla GT3".

"Il loro futuro per le auto stradali è a batterie elettriche in Germania, le auto ibride arriveranno solo nei prossimi cinque o sette anni, quindi non credo che le vedremo nel DTM".

Tuttavia, Voss ritiene che ci sarà un punto di incrocio in cui le auto a combustione alimentate a carburante sintetico - un obiettivo che si prefigge "il prima possibile" - potranno correre "in parallelo" con le auto elettriche, come il Mondiale Rallycross è destinato a fare nel 2024.

"Non credo che le auto con motore a combustione si fermeranno quando arriverà l'auto elettrica. C'è spazio a sufficienza per tutti in questo campo".

Attualmente il DTM utilizza un carburante Shell che contiene il 50% di componenti rinnovabili.

"Spero che riusciremo a passare ai carburanti sintetici nel 2025, abbiamo molte trattative in merito, ma questo sarà il primo passo".