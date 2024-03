Le Mans | Idrogeno: la FIA punta allo stoccaggio in forma liquida

In seguito all'ultima riunione del Consiglio Mondiale FIA, è stato annunciato che, nel contesto delle applicazioni di combustione dell'idrogeno, "lo sviluppo e la promozione di soluzioni basate sull'idrogeno immagazzinato in forma liquida" saranno prioritari rispetto allo stoccaggio del gas.

Non è stato fatto alcun riferimento alle applicazioni delle celle a combustibile, ma ciò non significa che l'organo di governo non tenga conto del potenziale di questa tecnologia.

Una dichiarazione della FIA afferma che: "Date le caratteristiche del serbatoio liquido, il volume e il peso inferiori rispetto ai serbatoi di gas compresso, la forma di stoccaggio liquida è più adatta all'ambiente esigente delle competizioni sportive automobilistiche, dove l'ottimizzazione è fondamentale".

"Inoltre, rispetto ai veicoli che ospitano serbatoi di gas compresso, il disegno del gruppo propulsore può rimanere più vicino a quello di un'auto convenzionale a combustione".

"Le soluzioni che utilizzano il tipo di stoccaggio del gas compresso saranno prese in considerazione come soluzione provvisoria, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza e tecnici".

GR H2 Racing Concept Photo by: Toyota Racing

L'idrogeno, come alternativa all'energia elettrica, è diventato un'alternativa per gli sport motoristici sostenibili, perché l'acqua è il suo unico sottoprodotto quando viene prodotto con un processo di elettrolisi che utilizza fonti di energia rinnovabili.

Sono in atto piani per una classe H2 alla 24 Ore di Le Mans, che dopo diversi ritardi dovrebbe iniziare nel 2027, con la speranza che le macchine alimentate a idrogeno possano competere per la vittoria assoluta.

La prima serie di gare interamente a idrogeno inizierà l'anno prossimo, quando l'Extreme E si trasformerà nella sua nuova identità Extreme H utilizzando la tecnologia delle celle a combustibile.

Queste sono utilizzate negli sport motoristici dal 2019 nella collaborazione tra MissionH24, GreenGT e Automobile Club de l'Ouest, organizzatore di Le Mans.

L'anno scorso è stato annunciato che la Extreme H avrebbe unito le forze con la Formula 1 e la FIA per creare un gruppo di lavoro congiunto sull'idrogeno al fine di valutare come la tecnologia, sia a combustione che a celle a combustibile, possa essere utilizzata negli sport motoristici.

La FIA ha costituito il gruppo di lavoro tecnico sull'idrogeno nel 2019 e dal 2020 ha inserito le norme di sicurezza per i veicoli alimentati a idrogeno nel Codice Sportivo Internazionale.