F1 | Alpine rischia la "maglia nera": la A524 parte sovrappeso

Il poco ambito ruolo di ‘maglia nera’ è oggetto di attenzioni poiché il candidato ad iniziare la stagione con l’ultima posizione in griglia non è ancora definito. La Haas nelle prime due sessioni di prove libere ha dato segnali di vita, lasciando (almeno ieri) a lottare per evitare il ruolo di squadra fanalino di coda Sauber e Alpine.

Alpine A524: la vettura è sovrappeso Photo by: Giorgio Piola

Il team anglo-francese sta attraversando un periodo non semplice, da quando la A524 ha mosso i primi passi nei test della scorsa settimana, la lista dei problemi e dei feedback negativi si è allungata sempre più. Per far fronte a questa situazione, tutt’altro che semplice, la squadra è già al lavoro sul primo aggiornamento stagionale che dovrebbe arrivare a Melbourne.

Una parte delle criticità della A524 sono emerse in modo molto chiaro sulla pista di Sakhir, tracciato in cui la trazione gioca un ruolo importante. “Ci piacerebbe avere una migliore trazione – ha ammesso il direttore tecnico Mike Harman – abbiamo fatto delle modifiche per cercare un miglior grip meccanico, ma dovranno essere integrate con altre modifiche aerodinamiche. E questo è qualcosa che contiamo di fare con il primo aggiornamento che porteremo in pista molto presto, non il prossimo fine settimana ma subito dopo”.

Bruno Famin, Team Principal Alpine F1 Team Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

L’Alpine spera di riuscire a svoltare la stagione come ha saputo fare la McLaren nel 2023, ma al momento la strada sembra molto in salita.

Bruno Famin ha ammesso che un altro dei problemi che affliggono la nuova monoposto è il peso. “Sappiamo dove abbiamo dei chili in più – ha confermato Harman – ci sono dei particolari che credo potremo togliere dalla vettura. Non è certo una situazione in cui volevamo essere, lo dico con onestà, ma sono fiducioso che entro un periodo molto breve, torneremo al limite di peso”.

Sull’aumento di peso della A524 ha avuto un ruolo anche il fallimento di un crash test. “Solo uno in particolare ha avuto ha impattato su questo fronte”, ha ammesso Harman.

La fiducia nel futuro, anche prossimo, non manca, ma al momento però la realtà non è certo delle migliori. Al termine della giornata di ieri le due Alpine hanno concluso al sedicesimo e diciottesimo posto, ed anche nella graduatoria relativa alle simulazioni di gara Ocon ha concluso in sedicesima posizione, Gasly in diciannovesima. I due piloti hanno lanciato un timido segnale di speranza dopo aver verificato che la monoposto si comporta meglio con basse temperature, quelle che sperano di trovare in qualifica e gara.

Pierre Gasly ha l'aria preoccupata per l'Alpine A524 che non va Photo by: Erik Junius

“Non voglio fare alcun pronostico – ha commentato Gasly – avremo il primo verdetto stagionale tra poche ore. Il momento è difficile, lo sappiamo, ma credo che oggi la cosa più importante è avere le idee chiare su cosa serve. Se l’obiettivo è corretto, allora diventa una questione di lavoro, e so che tutti sono già a testa bassa sia a Enstone che a Viry per consentirci di poter avere gli aggiornamenti tra poche settimane. Nel frattempo, il massimo che possiamo fare è massimizzare quello che abbiamo, ed è ciò a cui puntiamo questo fine settimana”.