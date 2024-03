F1 | Marko: "2024? Un 2023 bis. Gli altri lottano per il 2° posto"

Tutti più vicini, ma il gioco doveva ancora iniziare realmente. Questo potrebbe essere il sunto delle parole di Helmut Marko pronunciate al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain. In realtà, quando il consulente di Red Bull Racing parla, c'è sempre molto, molto di più e merita di essere approfondito, senza accontentarsi di una banale sinossi.

L'austriaco, vera voce e anima del team di Milton Keynes, ha fatto il punto sulla giornata del team ancora diretto da Christian Horner. Nessun miglior tempo per fare sensazione, ma un passo gara che paura la incute, e non poco, a diretti rivali. Il tutto condito da una mappatura del motore non certo spinta, che è un ulteriore brivido lungo la schiena per chi potrebbe presto trovarsi a inseguire di nuovo le vetture nate dal dipartimento tecnico supervisionato da Adrian Newey.

"Il nostro passo gara è buono, ma la qualifica sarà diversa. Saremo tutti molto vicini. Credo però che nei primi 2 turni di libere non tutti abbiano usato le stesse mappature del motore, per cui noi non siamo preoccupati. Noi abbiamo girato con la mappatura meno spinta che abbiamo".

"Max è stato il pilota più veloce sul passo gara. Checo è abbastanza vicino, e questa è una buona cosa. Ma l'intera griglia è più vicina. Dunque in griglia 2 decimi di differenza potrebbero farti partire davanti o 5 posti indietro".

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko Photo by: Erik Junius

Secondo Marko, anche quest'anno la Ferrari dovrebbe essere molto veloce sul giro secco, forse la prima rivale delle RB20, ma sul passo gara le Mercedes dovrebbero poter prendere il testimone di sfidante di Red Bull.

"Credo che la Ferrari possa essere davanti in qualifica, dovrebbe esserlo. In gara, invece, normalmente Mercedes abbiamo visto che è più forte".

Insomma, una Red Bull ancora davanti a tutti. Almeno secondo Marko, che vede i rivali lottare esclusivamente per il secondo posto per il secondo anno consecutivo. Più che una previsione, quasi una minaccia per chi ha velleità di scalzare la squadra austro-britannica dal trono su cui si è issata dal termine del 2021.

"Io spero e credo che dovremmo essere davanti su tutte le piste, ma i nostri avversari, credo, che cambieranno a seconda della pista e dal loro stato di forma nel preciso momento. Dunque credo che il 2024 sarà molto simile alla stagione passata. Cambierà spesso il nostro primo avversario e questo ci darà un vantaggio".