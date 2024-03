F1 | Leclerc e Sainz: "Nessuna sorpresa, siamo in lotta con i top"

La prima giornata in pista della stagione per la Ferrari si è conclusa con un quarto e un nono posto che, secondo i piloti, conferma quello che si sospettava alla vigilia, ovvero che il gruppo dietro alle Red Bull sia piuttosto compatto.

Sainz ha chiuso a poco meno di quattro decimi, mentre più ampio è stato il passivo di Charles Leclerc, il quale ha concluso il suo giovedì pomeriggio a sette decimi dalla vetta. Tuttavia, il caso del monegasco è ben più complesso di quanto possa lasciar trasparire la classifica dei tempi, perché non ha ottenuto il suo miglior crono con gomma fresca.

Infatti, durante il secondo run a gomma nuova, Leclerc ha commesso diversi errori di sovrasterzo in curva undici e un bloccaggio in curva quattro, il che lo ha portato ad abortire il suo giro in ben due diverse occasioni. Su una pista così difficile come quella del Bahrain, molto aggressiva sulle gomme, è chiaro che non avere una gomma particolarmente fresca possa aver tolto qualcosa sul piano delle prestazioni.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Dopo i test, le sensazioni emerse erano quelle di una vettura molto più semplice da guidare rispetto al passato, anche se non mancavano alcuni elementi critici, come una certa sofferenza nelle curve lente dal punto di vista del sottosterzo. Tuttavia, arrivati a Sakhir per il weekend di gara, i team hanno subito riscontrato delle differenze in termini di condizioni della pista rispetto alla scorsa settimana: il vento è aumentato di intensità e anche le temperature sono cambiate.

Leclerc non è rimasto sorpreso del fatto che alle spalle della Red Bull, che ha dimostrato un passo molto consistente e rapido, il gruppo sia particolarmente compatto. Leclerc ha iniziato la sua simulazione sul 37 basso portandosi per un paio di giri sul 36 e mezzo, quantomeno prima di tornare nuovamente sul ritmo del 37 basso, con un passo simile a quello di altri top team. La differenza è che Verstappen è stato l’unico a girare costantemente sotto il 37, il che, al netto dell’incognita del carico di carburante e delle mappature utilizzate, lo incorona al momento come riferimento in vista della corsa.

“Sarei stato sorpreso se non fosse stato così. Mi aspettavo di essere lì con gli altri e l'unico punto interrogativo è la Red Bull, ovvero quanto saranno davanti rispetto agli altri. Ma sarei sorpreso se non fossimo in lotta con gli altri”, ha raccontato Leclerc alla fine della giornata.

"Le sensazioni sono state buone, anche in questo caso non ci sono state grosse sorprese, almeno da parte nostra, quindi è una cosa positiva, nessuna brutta sorpresa, ma nemmeno nessuna buona sorpresa, proprio come ci aspettavamo che fosse la macchina. Abbiamo quindi svolto il nostro programma. Nelle FP2 ho commesso un piccolo errore nel mio giro veloce. Ma a parte questo, ora è tutto da decidere per domani, cercando di concentrarci per fare un passo avanti. La Mercedes sembra forte, il che è un po' una sorpresa, ma non sappiamo con quale carburante stanno girando. Quindi credo che domani avremo tutte le risposte".

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"ll nostro passo sembrava abbastanza buono. Il feeling era abbastanza buono, mi sentivo ancora una volta abbastanza bene con la macchina ed è un inizio molto migliore rispetto all'anno scorso, dove siamo arrivati alla prima gara ed era molto difficile sapere esattamente quale fosse la finestra giusta per ottimizzare la nostra macchina. Oggi non è così, sappiamo di essere nella finestra giusta per dare il meglio di noi con questa vettura. Ora tutto dipende da domani, per cercare di anticipare le condizioni di domani e trarre il meglio da questo weekend", ha aggiunto il monegasco.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il compagno di squadra Carlos Sainz, il quale ha sottolineato non solo come le condizioni della pista siano cambiate rispetto ai test, aspetto ben noto ai team, ma anche che si aspettava una griglia particolarmente compatta, che porterà a un weekend molto interessante: “È andata bene, ma è stato più complicato guidare la macchina rispetto ai test perché il vento era piuttosto forte rispetto agli altri giorni qui in Bahrain. Però abbiamo visto tanti team molto competitivi, con la griglia che mi è sembrata molto ravvicinata quest'oggi, quindi dovrebbe essere un weekend molto interessante”.