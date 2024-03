F1 | Russell: "Non montiamoci la testa, Red Bull resta davanti sul passo"

Nella seconda sessione di prove libere di giovedì sera, che si è svolta in condizioni simili a quelle delle qualifiche e della gara di Sakhir, Lewis Hamilton ha guidato una doppietta Mercedes davanti al compagno George Russell, con l'Aston Martin di Fernando Alonso in terza posizione.

Il favorito Max Verstappen invece si è piazzato sesto, con la Red Bull sembra aver posto maggior enfasi sul lavoro mirato ai long run.

Sebbene Russell abbia ammesso che i progressi della Mercedes rispetto ai test "hanno superato le aspettative", ha affermato che la squadra non si sta "montando la testa" per i suoi tempi, in quanto ritiene che la Red Bull sia ancora superiore in termini di ritmo gara.

"Non ci stiamo montando la testa. Il ritmo in condizione di qualifica è sembrato davvero forte, ma dobbiamo ancora capire perché è stato così buono", ha detto Russell. "Abbiamo apportato alcune modifiche rispetto al test e il risultato è stato superiore alle aspettative. Ma alla fine è il ritmo sul long run che conta e Max è ancora davanti a noi".

"Per quanto riguarda il ritmo di gara, siamo molto soddisfatti della giornata, la vettura si sta comportando molto bene, ma non ci lasceremo 'trasportare' dalla classifica dei tempi".

La velocità sul giro secco della Mercedes offre un barlume di speranza che la Red Bull non sia "lontana", come ha detto Hamilton la scorsa settimana.

George Russell, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Lo spero", ha risposto Russell quando gli è stato chiesto se la Mercedes sia ora molto più forte in assetto da qualifica rispetto alla settimana scorsa. "Dobbiamo sederci e capire da dove viene questo aumento di prestazioni, se è un caso isolato, se possiamo mantenerlo e cosa dobbiamo fare per lottare per una posizione importante domenica".

"Dopo i test Max sembrava molto avanti, ora il distacco si è ridotto, ma è ancora davanti. Penso che abbia ancora un buon margine sugli altri. Quindi, non significa assolutamente che siamo tornati o che possiamo lottare con loro".

Russell ha avuto un momento di difficoltà alla curva 11 all'inizio della sessione, quando dalla sua Mercedes strisciava con una lunga scia di scintille, ma ha spiegato che il problema è stato causato da un errore di messa a punto ed è stato rapidamente risolto.

"Abbiamo avuto un problema", ha dichiarato. "Abbiamo commesso un piccolo errore di assetto, eravamo troppo bassi con il fondo. Non so se avete visto tutte le scintille, ma c'era qualcosa che non quadrava".

"Sono entrato alla curva 1 e ho avuto un bloccaggio, alla curva 11 invece la macchina stava rimbalzando. Sono quando abbiamo visto i dati ce ne siamo resi conto, quindi abbiamo fatto una modifica e l'abbiamo sistemata per il run successivo".

"Stiamo ancora imparando questa macchina, per me e Lewis, per gli ingegneri e per i meccanici è nuova. Sono cose che capitano".