F1 | Hamilton sorride: "Sorpresi, ma siamo nel mix per il podio"

Era da tempo che Mercedes non concludeva in testa una sessione di prove libere con entrambe le due vetture ma, soprattutto, era da tempo che non si vedeva un Lewis Hamilton così soddisfatto di come fosse andata la giornata di libere.

È indubbiamente presto per tirare conclusioni affrettate, soprattutto considerando che dall’altra parte c’è un Max Verstappen sereno, consapevole di avere dalla sua una macchina che, quantomeno sulla lunga distanza, ha dato indicazioni molto incoraggianti, più di quelle che si sono viste sul giro secco.

Al termine dei test, James Allison aveva detto che si vedeva leggermente davanti alla Ferrari sul passo gara, mentre c’era ancora qualcosa da migliorare sulla qualifica. Sarà interessante osservare domani i valori in campo, quando non ci si potrà più nascondere dietro a differenti mappature, ma bisognerà dare tutto.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Secondo Hamilton, la giornata è andata in crescendo, soprattutto dopo una FP1 in cui la direzione del vento è cambiata sensibilmente rispetto ai test della scorsa settimana. Il Bahrain è spesso famoso per le sue folate, che possono modificare in maniera significativa il bilanciamento della monoposto.

“Questo è stato un venerdì pazzesco. Stamattina ero in ritardo. Le FP1 sono state sorprendenti, stamattina c'era molto, molto vento. Quindi è stata una sessione davvero difficile, credo per tutti. La pista era molto diversa rispetto alle prove della scorsa settimana e, per il resto, le sensazioni erano buone, ma non sapevamo bene a che punto fossimo con lo pneumatico C2”, ha spiegato Hamilton alla fine della giornata.

“E poi in questa sessione [la FP2], la macchina, abbiamo fatto alcuni miglioramenti nel corso della sessione, ancora una volta, non capisco, è uno shock vederci dove siamo, ma lo prendiamo volentieri per ora. Ma non possiamo montarci la testa, dobbiamo tenere la testa bassa e continuare a lavorare sull'assetto. E cercare di ottenere di più”.

Tuttavia, Hamilton è consapevole che Red Bull, soprattutto con Verstappen, rischia di essere ancora vero riferimento sul passo gara, dove è stato l’unico a girare costantemente sotto il minuto e 37, mentre tutti gli altri si sono allineati sul 37 basso. Chiaramente è difficile conoscere con esattezza i carichi di benzina, ma l’inglese crede che la squadra di Milton Keynes abbia ancora un vantaggio: “Penso che il ritmo sul long run non sia neanche lontanamente paragonabile a quello delle Red Bull, per esempio, quindi dobbiamo lavorare su questo aspetto”.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Seppur sia presto per tirare delle conclusioni definitive, Hamilton pensa che Mercedes sia comunque in lizza per una posizione sul podio, insieme a Ferrari, Aston e McLaren, che sul passo si sono dimostrate racchiuse nello spazio di pochissimi decimi. Fondamentale, quindi, sarà anche la qualifica, in modo da non rimanere nella scia sporca di un’altra vettura nella prima parte di gara.

“Penso che saremo in lizza [per il podio]. È un po' troppo presto per dirlo, ma credo che siamo lì o lì per lì con Ferrari e Ferrari e forse Aston e McLaren. Non so esattamente a che punto siamo con loro, ma siamo lì intorno. Sarà una battaglia serrata, una bella battaglia. Se Max è davanti, si allontanerà come ha fatto negli ultimi due anni”.

Un ultimo pensiero è andato al comportamento della macchina, che quest’anno è stata ampiamente rivista anche per adattarsi proprio alle esigenze e alle richieste dell’inglese, spesso molto aperto su quali fossero le modifiche da apportare per rendere la W15 più competitiva. La nuova monoposto ha una posizione di guida arretrata rispetto alle vetture degli anni passati, ha un posteriore più stabile, anche se ciò ha influenzato in parte l’efficacia dell’avantreno.

Per ora, comunque, il sette volte campione del mondo si è detto molto soddisfatto dell’andamento del weekend, soprattutto dal punto di vista delle sensazioni al volante: “Quest'anno sono molto più a mio agio con la macchina, la mia posizione di seduta è finalmente più arretrata, ho una migliore sensibilità nell'affrontare le curve. Ma ci sono anche altre aree che sono state sistemate e migliorate. E per una volta sembra di essere in una corsa per qualcosa, mentre le ultime due auto non lo erano. Quindi è un'ottima piattaforma su cui lavorare. Dobbiamo solo tenere la testa bassa e continuare a inseguire”.