I team chiedono a F1 e FIA di fare chiarezza sul caso Horner

Horner è stato oggetto di un'indagine dettagliata da parte della società di bevande energetiche per le accuse mosse contro di lui da una dipendente. Dopo un processo durato otto settimane, che ha coinvolto anche un avvocato indipendente, mercoledì la denuncia contro Horner è stata archiviata e lui è stato scagionato da qualsiasi illecito.

Ma poiché la Red Bull non ha fornito quasi nessuna spiegazione per le sue scoperte ed ha chiarito che manterrà i dettagli della questione privati, c'è stata una certa preoccupazione per il fatto che le cose siano state nascoste sotto il tappeto.

Parlando in occasione del round di apertura della stagione di F1 in Bahrain, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, e l'amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, hanno entrambi invitato il detentore dei diritti commerciali della F1 e l'organo di governo dell'automobilismo a prendere provvedimenti per garantire che tutto sia stato condotto in modo corretto.

Interrogato sulle conclusioni dell'indagine della Red Bull, Wolff ha dichiarato: "Beh, ho appena letto la dichiarazione, che era piuttosto semplice".

"La mia opinione personale è che non possiamo guardare dietro le quinte. Alla fine c'è una donna in un'organizzazione che ha parlato con le Risorse Umane e ha detto che c'è un problema e che è stato indagato. E ieri la F1 ha ricevuto il messaggio: 'È tutto a posto. Abbiamo esaminato la questione'".

"Credo che con l'aspirazione di uno sport globale su temi così critici sia necessaria una maggiore trasparenza. E mi chiedo quale sia la posizione della F1".

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Siamo concorrenti. Siamo una squadra e possiamo avere le nostre opinioni personali o meno. Ma è più una reazione generale o un'azione che come sport ci deve portare a valutare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato in quella situazione?".

Brown ha aggiunto: "Ho letto questa dichiarazione. Penso che, da quello che ho visto, continuino ad esserci molte voci, speculazioni e domande".

"Penso che l'ente sanzionatorio abbia una responsabilità e un'autorità nei confronti del nostro sport, dei nostri fan e di tutti noi in Formula 1... Penso che debbano assicurarsi che le cose siano state completamente trasparenti con loro".

Ha poi aggiunto: "Penso che fino ad allora continueranno ad esserci speculazioni perché ci sono molte domande senza risposta sull'intero processo. Credo che coloro che gestiscono questo sport debbano essere in grado di tracciare una linea di demarcazione".

"Fino ad allora, credo che continuerà ad esserci un certo livello di speculazione da parte delle persone, e non credo che questo sia salutare per lo sport".

Wolff ritiene che accettare semplicemente la dichiarazione della Red Bull senza che sia stata fatta un'ulteriore due diligence sui dettagli della questione non sia una buona cosa per la F1.

"Penso semplicemente che, come sport, non possiamo permetterci di lasciare le cose nel vago e nell'ombra su argomenti critici come questo, perché questo ci metterà in difficoltà", ha dichiarato.