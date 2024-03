F1 | Zero Petroleum sponsor Sauber: l'e-fuel alla conquista dei GP

Zero Petroleum diventa sponsor della Stake Sauber per i prossimi due anni. Paddy Lowe, ex direttore esecutivo Mercedes e, in precedenza, direttore tecnico di McLaren, torna nel Circus che aveva lasciato nel 2019 dopo aver chiuso l’esperienza alla Williams.

Paddy è il fondatore e amministratore delegato dell'azienda di combustibili sintetici a zero emissioni di carbonio, nella quale ha investito anche il campione del mondo 1996, Damon Hill.

L’operazione, per il momento, è puramente promozionale per far conoscere l’e-fuel al pubblico che guarda la F1. La C44 è alimentata con carburanti e lubrificanti Shell, ma la Sauber è libera di chiudere accordi di sponsorizzazione con altre aziende del settore.

Paddy Lowe, amministratore Zero Petroleum, e Alessandro Alunni Bravi, Team Representative Stake F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Zero Petroluem ha chiuso un accordo biennale con la squadra svizzera, prima che la struttura di Hinwil venga assorbita da Audi. L’obiettivo di Lowe è duplice: affermare il brand per aspirare a diventare il fornitore della F1 dal 2026, magari insieme ad un altro produttore di benzine a zero emissioni coma l’Aramco. La voce nel paddock è che la FIA non vorrebbe che si scatenasse una battaglia fra “petrolieri” e il carburante possa diventare un motivo di grandi differenze prestazionali, per cui la tendenza sarebbe quella di garantire a tutti un prodotto che sia green, ma non impatti sulle performance.

L’ambizione di Lowe, però, non è entrare nel mondo della F1 e limitarsi alla fornitura del Circus, perché l’e-fuel dovrà avere una diffusione capillare per tutti i clienti che dispongono di supercar e non vogliono rinunciare a girare con vetture spinte da motori endotermici. La volontà, quindi, è quella di acquisire un mercato specifico, prima di pensare a una produzione di e-fuel su vasta scala, visto che i costi sono ancora decisamente superiori (si parla di 3 euro il litro) al tradizionale combustibile estratto da fossili.

"Siamo qui principalmente per far conoscere la tecnologia dei carburanti sintetici - ha detto Lowe a Motorsport.com. – che possono rappresentare il futuro in F1 e nel mondo nel suo complesso. Perché può sembrare incredibile pensare che si possa sostituire i combustibili fossili con quelli sintetici, ma sarà proprio così. Stiamo perdendo troppo tempo nello sviluppo delle nuove tecnologie: siamo qui per portare a conoscenza del grande pubblico l’esistenza di nuove opportunità in materia di combustibili”.

La benzina di Zero Petroluem è considerata la più evoluta fra quelle sintetiche: l’investimento di Paddy Lowe dovrebbe essere ripagato dalla qualità del prodotto che sta suscitando grande interesse. Azzeccata la strategia di investire sulla Sauber per uscire allo scoperto…