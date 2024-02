F1 | Simulazione Megaride: in Bahrain è premiata la trazione

È tutto pronto per l’evento più atteso dell’anno per i fan del motorsport: la prima gara della stagione di Formula 1 2024 si disputerà sabato pomeriggio alle ore 16:00! L’attenzione di tutti gli appassionati è rivolta al Medio Oriente, per il Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir, sede la scorsa settimana dei test pre stagionali che hanno confermato una Red Bull in vantaggio rispetto a tutto il resto della griglia, nonostante i grossi stravolgimenti tecnici sulla RB 20, completamente e coraggiosamente rivoluzionata rispetto alla vettura dello scorso anno.

Il tracciato, introdotto nel calendario della F1 negli anni 2000, è spesso stato protagonista del debutto stagionale, attirando da sempre molte attenzioni da parte dei tifosi in attesa di verificare il duro lavoro compiuto dai team durante la pausa invernale per ottimizzare la performance delle proprie monoposto.

La grossa escursione termica prevista nel weekend di gara, con sessioni che si disputeranno ad orari e condizioni atmosferiche molto diverse, potrebbe rendere meno agevole la ricerca del setup ottimale durante la gara, aumentando il già grande interesse e incertezza per questa prima uscita stagionale.

Grafico MegaRide Photo by: MegaRide

Dall’analisi della “friction power” generata negli pneumatici è evidente la maggiore sollecitazione in longitudinale, ovvero in fase di accelerazione/frenata piuttosto che in curva, come avviene, per esempio su tracciati come Silverstone o Suzuka. In curva 10, bisogna affrontare, in combinato, una frenata in discesa molto impegnativa, nella quale si tende a bloccare la gomma anteriore sinistra. In curva 11, da percorrere in accelerazione, si segnala un grosso stress per gli pneumatici, in particolare quello anteriore destro.

Grafico MegaRide Photo by: MegaRide

L’elevata abrasione dell’asfalto ha guidato il fornitore unico Pirelli nella scelta di allocare le mescole più dure dell’intero set, ovvero la C1, C2. C3, nonostante le sollecitazioni non molto elevate in laterale. Il degrado gomme atteso è generalmente alto, costringendo i piloti ad effettuare più di una sosta ai box nelle passate stagioni.

Il grip offerto dall’asfalto è molto influenzato dalla presenza del deserto nella zona circostante e dal vento che frequentemente trasporta della sabbia sulla sede stradale, favorendo una notevole “track evolution” durante il weekend, supportata anche dalle gare delle formule minori

Grafico MegaRide Photo by: MegaRide

L’analisi degli scambi termici proposta nel grafico, sopra, mette a confronto il peso di ciascun contributo generativo sul circuito di Sakhir: friction power longitudinale e laterale sono le potenze termiche generate in fase di accelerazione/frenata e in curva, rispettivamente, mentre la SEL, “strain energy loss”, è l’aliquota che viene generata a causa della deformazione dello pneumatico per dissipazione di calore, data la sua natura viscoelastica.

Come evidente, la friction power longitudinale ha un peso nettamente superiore rispetto a quella laterale, essendo il tracciato caratterizzato da curve a bassa o media percorrenza che favoriscono una maggiore sollecitazione in longitudinale negli pneumatici piuttosto che in laterale, viste le frequenti accelerazione e frenate e la quasi totale assenza di curvoni ad alta velocità che tendono a impegnare le gomme in direzione laterale.