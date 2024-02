F1 | Incredibile Alpine A524: il cofano motore è già una groviera

Ha destato una certa sensazione in pit lane l’Alpine: la A524 che è in allestimento per il primo GP della stagione dispone di un cofano motore che, rispetto ai test della scorsa settimana sempre a Sakhir, è diventato una “groviera” per assicurare alla power unit Renault E-Tech la necessaria estrazione d’aria calda dall’impianto di raffreddamento.

Il 6 cilindri turbo di Viry Chatillon è indiscutibilmente il motore fra quello dei quattro Costruttori che ha più… fame d’aria. L’anno scorso anche su piste molto veloci come Monza la squadra di Enstone era costretta ad aprire la carrozzeria per non temere problemi di affidabilità, ma la speranza era che con la A524, monoposto figlia di un progetto completamente nuovo, il problema del raffreddamento sarebbe stato risolto.

Alpine A524: nei test pre campionato c'erano solo sei branchie aperte alla radice del cofano motore Photo by: Uncredited

Aveva positivamente impressionato nei test che l’Alpine avesse aperto solo sei branchie, riuscendo a girare con regolarità in Bahrain senza apparenti problemi. La musica è cambiata in vista del weekend di gara: gli sfoghi sono diventati addirittura venti oltre alla grande apertura in coda al bazooka. È vero che le previsioni meteo dicono che nel GP farà più caldo rispetto alla scorsa settimana, ma è altrettanto vero che la vettura mostra già dei limiti all’avvio della stagione.

Alpine A524: il retrotreno con le ampie aperture di sfogo dell'aria calda Photo by: Giorgio Piola

E non è un bel segnale per Pierre Gasly e Esteban Ocon che sperano di risalire la china dopo la deludente stagione 2023. Tutte le altre squadre hanno lavorato moltissimo sull’impianto di raffreddamento, nel tentativo di cercare la massima efficienza aerodinamica: Alpine da questo punto di vista ha lasciato perplessi gli osservatori del paddock…