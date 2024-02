F1 | Wache: "Gli altri ci hanno copiato, ma non so se hanno capito"

In tanti hanno notato come la RB18 e la RB19 hanno fatto scuola, indicando la strada per gli avversari nel creare le monoposto 2024 con il preciso intento di diminuire un gap a tratti scabroso mostrato nelle ultime due stagioni.

Red Bull, però, ha fatto addirittura meglio, abbandonando una strada vincente ma ritenuta giunta al capolinea nello sviluppo per rischiare. Questo, secondo il direttore tecnico del team di Milton Keynes di Pierre Wache, potrebbe dare ancora vantaggi alla Red Bull, ma quanti? A suo avviso, il miglioramento fatto dai rivali, potrebbe essere sufficiente per riavvicinare nelle prestazioni tutto lo schieramento.

"Non so se hanno capito quello che abbiamo fatto noi, ma credo che lo abbiano capito da quello che ho visto nello sviluppo delle loro vetture", ha detto Wache a Motorsport.com.

"Anche se non è esattamente lo stesso percorso, perché sono sicuro che non abbiamo ragione dappertutto, hanno trovato il loro percorso nel senso che si sviluppa uno strumento, o certi percorsi di sviluppo, in base ai problemi che hai e in base alla tua comprensione".

"Quindi forse hanno trovato altre cose che potrebbero essere molto interessanti. È interessante poter lavorare con tre flap e mezzo sull'elemento dell'ala anteriore [come la Mercedes], avendo una maggiore quantità di outwash".

Pierre Wache, Ingegnere di gara, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consulente, Red Bull Racing, nel garage Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Hanno trovato una strada diversa. Non sono sicuro che sappiano esattamente cosa abbiamo fatto, perché se si copia senza capire, per me è inutile, ma tutte le persone competitive in questo settore stanno seguendo un percorso a loro vantaggio".

La forma mostrata dalla nuova RB20 della Red Bull nei test in Bahrain della scorsa settimana ha lasciato molti convinti che la squadra sarà la squadra da battere per l'apertura della stagione - e potrebbe avere un vantaggio ancora maggiore rispetto all'anno scorso

Ma Wache non è così fiducioso, e ritiene che la Ferrari, in particolare, abbia lasciato la squadra italiana come potenziale sfidante. Interrogato sull'opinione che il vantaggio della Red Bull sia stato mantenuto durante l'inverno, Wache ha detto:

"No, non condivido questa opinione. Spero che il divario sia maggiore, ma non lo so.

Spero che prima di tutto consegneremo una vettura in grado di offrire buone prestazioni e poi vedremo dove si troveranno gli altri".

"Ma ad essere onesti, quando vedo la Ferrari [ritmo dei long run], sono stati molto veloci. Quindi, onestamente, non lo so. La preoccupazione principale è che questa pista è molto specifica. Come ci si può adattare ad altri tipi di pista con problemi diversi? Qui il posteriore è molto limitato. La superficie è molto specifica. Penso che avremo una sfida diversa e non sono sicuro che sarà facile".