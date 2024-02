F1 | Vasseur: "Nessuna paura di osare: la Ferrari è competitiva"

Box ‘pannellati’, per non consentire di curiosare, e un lento andirivieni di addetti ai lavori. Nel paddock di Sakhir i tecnici sono impegnati nell’allestimento della seconda monoposto, tra le hospitality qualche commento sulla partita di golf a cui hanno partecipato una trentina di delegazioni in rappresentanza di squadre, FIA, Liberty ed anche singoli piloti, e soprattutto la vigile attesa degli sviluppi legati alla vicenda Horner.

A meno di quarantotto ore dall’inizio dell’attività in pista le analisi sui test sono terminate, e l’attesa è principalmente legata al gap che separerà la favorita Red Bull dagli avversari, Ferrari in primis.

Frederic Vasseur, Team Principal Ferrari Photo by: Motorsport Images

“Dopo aver percorso nei test la distanza di oltre sette Gran Premi – ha commentato Frederic Vasseur - è finalmente il momento di giocare a carte scoperte. Fin da giovedì nelle prove libere vedremo i veri valori in campo e comprenderemo la reale portata del lavoro fatto da noi e dai nostri avversari. Charles e Carlos hanno confermato di trovarsi a loro agio al volante della SF-24 e questo era esattamente l’obiettivo che ci eravamo posti quando abbiamo iniziato la progettazione della monoposto”.

“Ci confronteremo con rivali molto forti e agguerriti – ha proseguito il team principal della Scuderia - e voglio vedere da parte nostra lo stesso approccio con il quale abbiamo chiuso la stagione scorsa. Non dobbiamo aver paura di osare se crediamo che una determinata scelta possa fare la differenza per la nostra prestazione. La macchina sembra competitiva, Charles e Carlos si sono dimostrati in ottima forma e vedo tutta la squadra molto concentrata: siamo determinati ad ottenere un buon risultato”.

Toto Wolff, Team Principal e CEO Mercedes-AMG Photo by: Motorsport Images

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di James Allison, che al termine dei test aveva giudicato la Mercedes più veloce della Ferrari. Toto Wolff, invece, ha scelto la linea della prudenza. “Il nostro obiettivo durante i test era conoscere l’auto al meglio possibile – ha spiegato – ora la nostra attenzione può concentrarsi sulla messa a punto delle prestazioni in vista del weekend di gara. La Red Bull, come prevedibile, sembra essere in testa alla classifica. Il gruppo degli inseguitori sembra compatto. Presto avremo un'idea della nostra posizione in questo contesto”.

Jonathan Wheatley, Team Manager Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

In casa Red Bull, a dispetto degli esiti molto positivi emersi dai test, l’atmosfera resta molto tesa. Il verdetto più importante da quando la squadra ha preso forma nell’inverno del 2004 è in arrivo. Il comunicato che farà chiarezza sul destino di Christian Horner dovrebbe arrivare domani, quando il paddock sarà al completo per il primo ‘media day’ della stagione. Il direttore sportivo Jonathan Wheatley, presente oggi nel paddock, potrebbe essere chiamato a prendere il timone operativo della squadra in un clima non certo ideale.