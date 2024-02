F1 | Hamilton: "Non avevo detto della Ferrari neanche ai miei genitori"

La notizia che il sette volte campione del mondo si sarebbe unito alla Ferrari nel 2025 è emersa la mattina dell'1 febbraio, un giorno dopo che Hamilton aveva informato a colazione il team principal Toto Wolff.

Dato che la notizia è trapelata in anticipo, la Mercedes e la Ferrari non hanno confermato formalmente la cosa fino a quando non hanno coordinato i loro annunci in tarda serata. E Hamilton ha rivelato di averlo detto ai suoi genitori solo il giorno stesso.

Parlando nell'ambito della nuova serie di podcast della BBC "F1: Back at Base", narrata da Joseph Fiennes, il britannico ha rivelato: "Non ho parlato con nessuno. Non l'ho detto ai miei genitori fino al giorno dell'annuncio. Quindi, nessuno lo sapeva".

"Volevo davvero farlo per me stesso. In definitiva, dovevo scoprire cosa sarebbe stato meglio per me".

La decisione di Hamilton di mettere fine a quello che sarà un periodo di 12 anni alla Mercedes è stata resa possibile dal prolungamento del contratto che ha firmato la scorsa estate. Quello che sembrava un semplice accordo biennale era in realtà un contratto di un anno con un'opzione per altri 12 mesi.

Questa è stata una leva spinta dalla Mercedes, con Wolff che ha dichiarato al momento della notizia dell'uscita: "Siamo grandi, sapevamo che firmare un contratto a breve termine poteva essere vantaggioso per entrambe le parti. Non potevamo impegnarci per un periodo più lungo e lui ha scelto di uscire".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 Photo by: Erik Junius

Hamilton, che ora ha 39 anni, ha sottolineato questo elemento di incertezza nel podcast "F1: Back at Base", affermando di non sapere cosa gli riserverà il futuro o per quanto tempo ancora continuerà a correre.

Ha detto: "È successo tutto molto velocemente e fondamentalmente conoscevo Fred [Vasseur, boss della Ferrari F1] da molto tempo".

"E per quanto mi riguarda, ero eccitato per il nuovo anno, ma senza sapere cosa mi avrebbe riservato il futuro e senza sapere per quanto tempo avrei corso, ma sapendo che mi sentivo super motivato ed entusiasta di continuare a correre".

"Insomma, l'opportunità è saltata fuori e mi sono detto: 'Ok, devo pensarci un attimo'. "Non ho avuto molto tempo per pensare, ho dovuto seguire il mio istinto e ho deciso di cogliere l'occasione".