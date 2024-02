F1 | Fiducia Aston: "AMR24 più bilanciata, raggiunti step sperati"

Il 2024 dell'Aston Martin è iniziato nel segno della continuità, soprattutto progettuale, con una AMR24 che nasce dai concetti della monoposto della passata stagione, seppur estremizzata in alcuni suoi aspetti.

Mentre molti rivali hanno scelto di apportare importanti modifiche alla filosofia della vettura, Aston si è concentrata su un'evoluzione della AMR23, con la speranza che potesse risalire verso le zone più nobili della classifica dopo il calo della seconda metà della scorsa stagione.

Al termine delle tre giornate di test in Bahrain, i vertici della scuderia di Silverstone si sono detti molto soddisfatti del lavoro svolto, sottolineando di aver centrato gli obiettivi di sviluppo che si erano prefissati con la versione di lancio della nuova monoposto.

"Quando abbiamo iniziato questa stagione cercando di fare un passo avanti durante l'inverno, volevamo essere sicuri di ottenere un miglioramento. Anche se si tratta di un'evoluzione della vettura dell'anno scorso, volevamo che fosse un forte miglioramento e una forte evoluzione. E abbiamo visto questo passo avanti, abbiamo visto questo beneficio. Siamo quindi molto soddisfatti", ha detto Fallows.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Credo che la cosa più importante per noi sia la direzione da prendere. L'anno scorso non eravamo soddisfatti al 100% dei risultati ottenuti nello sviluppo della stagione. Volevamo essere sicuri di poter competere al massimo livello anche in termini di stagione. Credo che volessimo soprattutto assicurarci di fare un passo avanti rispetto all'anno scorso, cosa che abbiamo fatto. Quindi credo che potremo sicuramente fare questo passo", ha aggiunto il direttore tecnico del team.

Alonso ha chiarito, in occasione del lancio della vettura, che le aree chiave su cui intervenire erano la velocità in rettilineo e la deportanza nelle curve ad alta velocità. Chiaramente è presto per dare una risposta definitiva, anche perché nei test si sono viste indicazioni che lasciano la porta aperta a più interpretazioni. Ad esempio, durante la simulazione gara dell'ultimo giorno, Ferrari ha usato mappature più aggressive, tanto da registrare velocità di punta piuttosto importanti. Aston Martin, al contrario, durante i suoi long run ha evidenziato massime simili a quelle della Mercedes e della McLaren, che condividono la stessa Power Unit.

Tuttavia, il tema delle velocità di punta non è l'unico su cui la squadra britannica si è concentrata durante l'inverno. Dopo gli aggiornamenti introdotti a metà della passata stagione, la vettura è diventata piuttosto difficile da guidare, nervosa, influenzando il bilanciamento sia sul giro secco che sulla lunga distanza.

Durante la tre giorni di test, Aston si è concentrata proprio su quest'ultimo aspetto, completando diversi long stint. Dal punto di vista dei long run, la scuderia britannica ha girato con un alto carico di benzina, soprattutto il secondo giorno, mentre nella terza e ultima giornata ha iniziato a spingere più concretamente, soprattutto sulla C1: gli stint di Fernando Alonso hanno colto l'attenzione anche degli avversari, tra cui quella di James Allison.

Stroll (secondo giorno) Stroll (secondo giorno) Alonso (terzo giorno) Alonso (terzo giorno) Alonso (terzo giorno) 17:13 - C1 18:00 - C1 17:25 - C3 17:57 - C1 18:34 - C1 38,155 39,959 37,61 36,925 36,777 38,229 37,532 37,567 37,301 36,853 37,931 37,767 38,022 37,616 37,18 38,056 37,736 37,863 37,528 37,203 37,928 38,008 37,634 37,494 37,718 38,042 37,99 37,86 37,398 37,08 38,006 38,596 37,783 37,425 37,054 38,456 37,978 37,721 37,898 37,166 38,017 37,838 37,845 37,298 37,074 38,064 37,998 37,445 37,139 36,831 38,919 37,741 37,651 37,196 36,975 38,208 37,81 37,503 37,447 37,332 38,333 37,828 37,587 36,964 37,362 39,188 37,974 39,739 38,416 38,419 37,92 38,141 37,806 38,203

“Ci sono alcuni aspetti su cui ci siamo concentrati durante l'inverno per rendere l'auto piacevole da guidare e il bilanciamento buono", ha detto Fallows quando gli è stato chiesto da Motorsport.com di parlare di questi obiettivi.

"E credo che ora siamo ragionevolmente soddisfatti di come siamo messi. Sappiamo che abbiamo sempre cose da migliorare, ed è per questo che torniamo nella galleria del vento e torniamo al tavolo da disegno per fare queste cose. Finora, però, credo che in tre giorni di test abbiamo ottenuto molto, abbiamo fatto molte prove e siamo abbastanza soddisfatti del risultato".

Il team principal Mike Krack ha convenuto che le sessioni in Bahrain sono andate secondo i piani, senza intoppi. "È stato un test molto, molto buono per noi. Tre giorni, credo che le uniche interruzioni che abbiamo avuto siano state le bandiere rosse. Quindi penso che possiamo essere abbastanza soddisfatti. La vettura era in ottime condizioni quando è arrivata qui, molto affidabile, con componenti di alta qualità", ha spiegato Krack.

"Così abbiamo potuto svolgere tutto il lavoro che avevamo programmato ogni giorno. Ora si tratta di scavare, di superare le giornate per capire tutti i risultati che abbiamo ottenuto, e non vediamo l'ora di scendere in pista per la prima gara".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Tuttavia, nel complesso, la squadra ha cercato di mantenere un profilo basso, consapevole che non è nella posizione di ripetere un inizio di stagione così competitivo e "lineare" come quello del 2023, dove nelle prime gare si era stabilità con una certa costanza come seconda forza.

"Dobbiamo guardare attentamente in questi giorni i dati, fare un'analisi completa e nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro. Credo che sia stato importante per noi guardare a noi stessi, abbiamo un programma piuttosto ampio e non possiamo influenzare in alcun modo quello che fanno gli altri. Ora si tratta di analizzare e cercare di capire cosa hanno fatto gli altri".

"Se si analizza le intere variabili in termini di condizioni della pista, i carichi di carburante, le modalità del motore, i pneumatici (qui avevamo tutte e cinque le specifiche di pneumatici), penso che si possa coprire uno spazio di cinque secondi. Discernere poi chi è in vantaggio di quanto, credo sia molto, molto difficile".