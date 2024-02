F1 | UFI Filters eccellenza Made in Italy: fornisce 9 team su 10

Nove monoposto su dieci che stanno per iniziare la stagione di F1 2024 utilizzano filtri della High Tech Division di UFI Filters. Stiamo parlando di un’azienda italianissima con sede a Nogarole Rocca, nel veronese, che è conosciutissima nel mondo della componentistica auto e moto e che si è conquistata uno spazio di mercato molto importante nel mondo del motorsport, ma che non è un marchio del Made in Italy che è ancora salito agli onori della cronaca.

UFI Filters è il Gruppo internazionale fondato nel 1999 che è leader nel settore della filtrazione, della gestione termica e delle tecnologie per lo sviluppo della mobilità a idrogeno. L’azienda veneta non si limita a mettere a disposizione delle squadre i filtri olio, aria motore e benzina, ma sulle monoposto ci sono fino a 15 elementi filtranti, per una produzione annuale complessiva di circa 8.000 pezzi.

Ogni Power Unit, ciascuno sistema idraulico di una F1 è diverso dagli altri per cui un fornitore come UFI Filters deve sviluppare soluzioni tailor made per ogni squadra, con un processo di co-progettazione tra i tecnici dell’High Tech Division e i team che prevede anche evoluzioni nel corso della stagione con aggiornamenti e modifiche dei filtri, sulla base degli sviluppi via via introdotti sulle vetture.

Eccouna parte della gamma dei prodotti UFI Filters forniti in F1

Si usano materiali nobili quali alluminio medicale, fibra di carbonio e titanio: si tratta di filtri ad alta tecnologia, che non devono trattenere solo polvere e trucioli, ma anche eventuali contaminanti che si possono formare nelle benzine speciali utilizzate nei GP. Anche il circuito dell’olio motore richiede protezioni adeguate: oltre al filtro principale, sono presenti altri elementi secondari, e diversi “last chance filter”, che agiscono sulle pompe di recupero. I filtri dei 6 cilindri turbo si trovano nell’aspirazione dell’aria, nel circuito di alimentazione del carburante e in quello della lubrificazione.

I filtri dei circuiti idraulici svolgono un ruolo essenziale per la sicurezza dei piloti visto che si trovano nei sistemi che presiedono l’idroguida, l’attivazione del DRS e il circuito frenante.

La batteria del sistema ibrido deve essere refrigerata in un range di temperatura che non deve superare 70 gradi: per il suo raffreddamento si utilizzano fluidi dielettrici, la cui filtrazione è garantita da dispositivi UFI Filters.

Giorgio Girondi, presidente del Gruppo UFI Filters ricorda che i primi contatti con la F1 risalgono al 1978 con la Ferrari “…quando il filtro olio motore UFI vinceva, con la Ferrari 312 T3 di Carlos Reutemann il GP in Gran Bretagna, inaugurando una lunga serie di trionfi. Da allora, grazie a sacrifici, dedizione e passione, in un’ottica d’innovazione continua siamo arrivati a sviluppare soluzioni customizzate per le esigenze di nove scuderie su dieci di Formula 1".

"Non ci accontentiamo, tanto che siamo già al lavoro per essere presenti in dieci squadre su dieci entro le prossime due stagioni. Un motivo di grande orgoglio per la nostra azienda, sempre più proiettata verso le tecnologie avanzate che caratterizzeranno anche l’importante transizione alla quale è chiamata l’industria automobilistica”.

UFI Filters fornisce Ferrari, Lamborghi e Isotta FRaschini nel WEC ed è fornitrice di F2 e Indycar. Nelle moto è presente in MotGP con Aprilia e KTM, oltreché in Moto 2, Moto 3 e in Superbike.