F1 | Mercedes: le due W15 con l'attacco della sospensione in alto

La Mercedes dopo tre giorni di test avrebbe deciso di iniziare domani la prima sessione di prove libere con la sospensione anteriore in versione standard. Vale a dire con il braccio posteriore del triangolo superiore in posizione superiore, mentre venerdì, nel terzo e ultimo giorno di collaudi, sulla W15 era stato provato anche il braccio con l’attacco più in basso per un’esasperazione dell’effetto anti dive.

Entrambe le monoposto sono state preparate allo stesso modo, segno che i tecnici di Brackley hanno fatto tesoro dei dati raccolti la scorsa settimana e hanno le idee chiare sul da farsi. Se ci fossero stati dei dubbi, probabilmente, gli ingegneri Mercedes avrebbero pensato di effettuare una prova back to back nel primo turno di libere fra Lewis Hamilton e George Russell, mentre la scelta pare sia stata già ben indirizzata.

Dettaglio della sospensione anteriore della Mercedes F1 W08 che aveva un braccio con due regolazioni Photo by: Giorgio Piola

La W15 dispone di un’opzione di assetto che ha suscitato grande curiosità: avere due ancoraggi non è una novità assoluta in F1 e proprio la Stella in passato aveva giù utilizzato questa soluzione, ma l’aspetto innovativo è dato dalla distanza fra i due attacchi, su una piastra che è decisamente più grande. La scocca, infatti, deve essere stata adeguatamente rinforzata in quel punto per reggere i diversi carichi per cui avrà subito un aggravio di peso.

I triangoli, oltre ad assolvere alla prevista funzione meccanica, hanno bracci disegnati con cover in carbonio che rispondono a precise esigenze aerodinamiche: dopo l’ala anteriore sono i primi elementi che laminano il flusso d’aria orientandolo dove è più opportuno. È facile pensare che l’attacco standard sia quello che assicura i maggiori vantaggi su questo tema, mentre l’ancoraggio basso può essere utile a risolvere eventuali problemi di assetto con un maggiore effetto anti dive, riducendo l’affondamento del muso durante la fase di frenata.

La scelta di una soluzione piuttosto che dell’altra deve essere fatta prima che la monoposto entri in parco chiuso: poi per tutto il weekend di Gran Premio deve essere mantenuta la versione deliberata.