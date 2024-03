F1 | Bahrain, Libere 2: 1-2 Mercedes e Sainz 4°. Max sornione

Per un attimo Toto Wolff deve avere chiuso gli occhi pensando di essere ancora in una stagione tra il 2014 e il 2021, quelle che a Brackley hanno portato titoli iridati senza soluzione di continuità.

Le Mercedes hanno dominato la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Bahrain, almeno per quanto riguarda il giro secco. In condizioni di pista simili a quelle che i piloti troveranno in qualifica e gara, Lewis Hamilton e George Russell hanno fatto la differenza con mescole Soft, che a Sakhir sono le C3, firmando un 1-2 inatteso.

1'30"374 è il miglior tempo ottenuto da Lewis Hamilton che lo ha portato a chiudere davanti a tutti, 206 millesimi più rapido del primo degli inseguitori, George Russell. Il 7 volte iridato ha fatto fare poche modifiche alla sua W15, sintomo di un assetto già abbastanza vicino alle sue preferenze.

Russell, invece, ha lavorato tanto sull'altezza da terra della vettura, riuscendo a migliorare anche lui con il secondo set di mescole C3 utilizzato nella prima mezz'ora. Il primo inseguitore delle Frecce nero-argento è Fernando Alonso con l'Aston Martin AMR24, staccato di 80 millesimi da Russell.

Dietro i primi tre c'è la prima Ferrari, quella di Carlos Sainz. Il madrileno è stato più bravo e fortunato rispetto a Charles Leclerc - nono a 7 decimi da Hamilton - sfruttando meglio le Soft. Leclerc, invece, ha commesso prima un errore con il primo set di C3, poi è stato rallentato in Curva 1 dall'Aston Martin di Lance Stroll (ottavo a fine turno).

Poli opposti in casa McLaren, con Oscar Piastri quinto e Lando Norris ultimo, anche lui per non aver sfruttato bene i due tentativi fatti con le Soft. Sesto Max Verstappen, e la notizia è non vederlo davanti a tutti dopo il dominio della passata stagione.

Il motore Ferrari ha dato i primi segnali importanti grazie al settimo tempo della Haas di Nico Hulkenberg. Detto di Stroll e Leclerc, rispettivamente ottavo e nono, Sergio Perez completa la Top 10 con la seconda Red Bull RB20, staccato di appena 3 decimi rispetto a Verstappen sul giro secco.

Buoni segnali dalla Williams con Alexander Albon e Logan Sargeant 11esimo e 13esimo, inframezzati dalla prima Racing Bulls, quella di Daniel RIcciardo. Le VCARB 01 hanno fatto meno bene rispetto alle aspettative iniziali sul giro secco, mentre il passo non è così male.

Kevin Magnussen ha portato la seconda Haas davanti alla seconda Racing Bulls, quella di Yuki Tsunoda e all'Alpine di Pierre Gasly. Il team francese continua a fare fatica anche con temperature basse, perché le monoposto nero-azzurre si trovano al 16esimo e al 18esimo posto.

Non brillano le Sauber C44, con Valtteri Bottas e GuanYu Zhou 17esimo e 19esimo davanti al fanalino di coda Lando Norris.

Passi gara: Max super con le Soft. Poi Leclerc e Hamilton

Se Verstappen non ha apposto il proprio nome in cima alla lista dei tempi della sessione per quanto riguarda il giro secco, lo ha comunque fatto nel ruolino di marcia nella simulazione di passo gara con gomme Soft.

Max è stato il più veloce e più costante, con qualche decimo di vantaggio sui rivali - per la precisione Charles Leclerc e Lewis Hamilton - ma un margine costante. Sulla Soft, la RB20 numero 1 è parsa ancora la monoposto da battere, anche se il margine visto oggi è molto meno ampio rispetto a quanto abbiamo visto nel 2023. Impressionante però il ritmo di Max con le C3: un solo giro in 1'37"0 e poi sempre sotto quel muro. Solo un giro sull'1'40", quello di raffreddamento per poi proseguire lo stint.

Sia la Ferrari che la Mercedes hanno fatto vedere buoni stint con le Soft, ma sia Leclerc che Hamilton sono stati costretti a fare un giro di raffreddamento in mezzo ai propri stint. E' evidente che entrambe siano riuscite a migliorare la gestione gomme rispetto allo scorso anno, ma per prendere la Red Bull servirà tempo.

La Ferrari ha mostrato di essere meno efficace con le gomme Soft (le C3), ma potrà avere il passo gara su gomme dure (C1) se confermerà quanto di buono fatto vedere nei long run durante i test. Da notare come, quasi certamente, le gomme Medium siano state tagliate fuori dalle scelte per la gara, così come avvenuto lo scorso anno.

Il venerdì, lo sappiamo, è sempre da prendere con le pinze. Ma, almeno per oggi, nessuno ha fatto vedere di poter ammazzare il campionato da subito come invece avvenne 12 mesi fa. Ma domani è un altro giorno e servirà ancora pazienza per capire di più sui reali valori in pista.