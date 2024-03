F1 | Vasseur: "Max veloce, ma Ferrari c'è. Buon passo gara"

In Ferrari, dopo i primi due turni di prove libere della stagione 2024 di Formula 1 andati in scena oggi a Sakhir, c'è cautela, ma con quel pizzico d'ottimismo che non guasta mai.

Frédéric Vasseur, team principal del Cavallino Rampante, si è presentato molto sereno ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare la prima giornata ufficiale di pista della nuova stagione, sintomo che la SF-24 è nata bene e, anche se il lavoro da fare per migliorare deve essere fatto, la base da cui parte il team di Maranello è più che solida.

"Oggi è andata bene nel complesso, ma non è facile avere un quadro chiaro delle prestazioni. Però stamattina nelle Libere 1 eravamo tutti abbastanza vicini, tutti in un decimo e un decimo sono 2,5 chili di carburante. Questo significa che è molto difficile avere un quadro chiaro delle prestazioni. Sia Sainz che Leclerc hanno fatto una simulazione di stint di gara piuttosto buona, ma concentriamoci su noi stessi e cerchiamo di migliorare il potenziale che abbiamo".

Vasseur ha sottolineato come la SF-24 sia il frutto di un lavoro che ha portato a gestire molto meglio le gomme rispetto a quanto facesse la SF-23 lo scorso anno. Il ritmo nella simulazione gara di Leclerc e Sainz è stato buono, superato di qualche decimo dal solo Verstappen.

"Abbiamo corretto il problema maggiore che avevamo sulla macchina dello scorso anno, che era il degrado gomme, ma anche la sensibilità del vento e ad altri fattori. Oggi è stata una buona dimostrazione. Oggi c'era tanto vento, ma è stato piuttosto chiaro che siamo cresciuti. La prestazione pura sul giro secco è un'altra cosa rispetto al passo gara e domani avremo un quadro più chiaro".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Avevamo già fatto un bel passo avanti sulla questione del vento nella seconda parte dello scorso anno. Siamo ripartiti su quella base e questo è positivo per noi, perché ora abbiamo un quadro più chiaro ed è molto più facile sviluppare la macchina quando la senti, mentre all'inizio dello scorso anno non era così facile".

Oggi Leclerc ha finito la giornata al nono posto nella classifica generale. La sua simulazione di qualifica è stata rallentata prima da un errore di guida (un bloccaggio di una ruota su un cordolo), poi da Lance Stroll rimasto in traiettoria nel primo settore. Vasseur, però, non si fascia la testa perché conosce bene le caratteristiche e la bravura del monegasco quando più conta durante le qualifiche.

"Charles ha fatto un errore al primo giro e traffico al secondo. Ma questo non è un dramma, perché le qualifiche sono domani. Alla fine penso che sia stato in grado di fare comunque un buon giro nonostante i problemi che ha avuto. Quello ottenuto al terzo giro è stato un buon tempo, vediamo come va domani".

Per concludere, il manager della Ferrari non ha voluto fare previsioni per i prossimi giorni. Verstappen sarà certamente della partita, se non il favorito assoluto per la pole e la vittoria. Sembra però che i margini tra l'olandese e i principali rivali siano più stretti rispetto al 2023 che ha avuto il 3 volte iridato.

"Prima fila domani? Beh, vediamo. Non so cosa sia successo a Max oggi, perché mi aspettavo che potesse andare più veloce. Sono rimasto un po' sorpreso. ma il suo passo gara è stato competitivo, è stato un po' più veloce di tutti gli altri. Penso che troverà il ritmo anche sul giro secco domani. Al di là di Max eravamo tutti molto vicini. Diventa impossibile prevedere come andrà. Non sappiamo nemmeno quanto carburante avessero gli altri, per cui è difficile da dire".