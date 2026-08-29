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F1 | Haas completa un test TPC a Portimao: in pista anche Fornaroli e Camara con un occhio al 2027

Il team Haas F1 ha fatto girare Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli e Rafael Camara in un test TPC a Portimao, mentre cresce l'attenzione sulla line-up piloti per il 2027

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Pubblicato:
Esteban Ocon, Haas F1 Team

La Haas ha completato una sessione di Testing of Previous Cars (TPC) con Ryo Hirakawa, Leonardo Fornaroli e Rafael Camara in azione, mentre aumenta l’attenzione sulla sua formazione in vista della stagione 2027.

Con il mercato piloti della Formula 1 che ha preso velocità dalla fine della pausa estiva, la Haas è uno dei pochi team a dover ancora decidere ufficialmente la propria formazione  per la prossima stagione.

Mentre Oliver Bearman sembra certo di mantenere il suo posto nel team per il 2027, l’attenzione si è spostata sulla posizione di Esteban Ocon, con la Haas che non ha fatto mistero della sua intenzione di valutare tutte le opzioni.

Il team americano ha appena completato un test TPC di tre giorni a Portimao, dove il pilota di riserva Hirakawa è sceso in pista insieme al campione di Formula 2 2025 e pilota di sviluppo McLaren Fornaroli, oltre all’attuale contendente al titolo F2 e junior Ferrari Camara. Ogni pilota ha girato sulla VF-25 – la monoposto 2025 della Haas – sul circuito portoghese dal 26 al 28 agosto.

Questa sessione segue un altro test TPC simile che la Haas ha svolto il mese scorso, quando ha dato un’opportunità ai piloti supportati da Toyota, Sho Tsuboi e Nirei Fukuzumi, al Fuji.

Sebbene non siano state rivelate ulteriori informazioni sul test TPC di Portimao, è stato chiarito che faceva parte del piano più ampio di Haas per valutare tutti i piloti interessati prima di prendere una decisione finale sulla sua formazione 2027.

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Ayao Komatsu, Haas F1 Team

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Penso che sia davvero positivo che altre persone siano effettivamente interessate a noi”, ha detto il team principal di Haas Ayao Komatsu in vista del GP d’Olanda dello scorso weekend.

“Al momento non stiamo andando così bene. Non possiamo lottare per i punti, ma penso sia bello che altre persone possano vedere del potenziale in noi. Entro i limiti di come stiamo lottando e cercando di migliorare il team. Lo prendiamo semplicemente come un complimento che altri piloti siano interessati”.

Komatsu ha sottolineato che il suo obiettivo immediato è il breve termine, per massimizzare le prestazioni sia della vettura sia dei suoi piloti nel 2026, indicando che la Haas si prenderà il tempo necessario per decidere la futura coppia di piloti.

Nella breve storia della Haas in F1, è stata spesso una delle ultime squadre ad annunciare la propria formazione piloti per la stagione successiva – quindi una tempistica simile non è irrealistica, considerando la relativa stabilità che ci sarà sulla griglia per il 2027.

“Non abbiamo alcuna fretta”, ha detto Komatsu a Zandvoort. “Siamo concentrati sui nostri due piloti, Ollie ed Esteban, cercando di ottenere il meglio da loro. Hanno una sfida difficile, giusto? Sapete di cosa sono capaci".

“Ollie lo ha dimostrato ripetutamente. Esteban, quando è contento della macchina, sapete cosa può fare. Quindi dobbiamo davvero concentrarci solo sul fornire loro la migliore macchina possibile, il miglior adattamento dell’assetto, e ottenere il meglio da loro. E poi entrambi i nostri piloti sono completamente concentrati. Quindi al momento siamo concentrati su questo”.

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