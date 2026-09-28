MotoGP | Risse, direttore tecnico KTM: ecco come Acosta fa la differenza con il suo stile di guida

Pedro Acosta è il pilota KTM più veloce e il riferimento del marchio austriaco. La sua prima vittoria in MotoGP nella gara di casa del marchio a Spielberg è stata finora il punto più alto.

Nella stagione 2026, lo spagnolo è l'unico pilota KTM che riesce regolarmente ad inserirsi nel gruppo di testa. Nell'apertura stagionale in Thailandia ha vinto la Sprint ed è arrivato secondo nel Gran Premio.

Ad Austin, Acosta è arrivato terzo nel Gran Premio, a Barcellona ha conquistato il secondo posto nella Sprint. In Ungheria sono arrivati due secondi posti nella Sprint e nella gara lunga. Nei Gran Premi di Aragon e Misano è salito sul podio come secondo e terzo.

I migliori risultati del suo compagno di squadra Brad Binder sono stati un quarto posto nella Sprint a Jerez e il sesto posto più di recente a Spielberg, nella gara domenicale. Enea Bastianini, che difende i colori di Tech3, ad Austin ha ottenuto il terzo posto nella Sprint.

Due sesti posti sono stati i migliori risultati del riminese nelle gare lunghe. Le performance di Acosta, dunque, superano di gran lunga quella dei suoi due compagni di marca che hanno disputato tutte le gare.

"Pedro ha tradizionalmente uno stile di guida piuttosto particolare", spiega il direttore tecnico di KTM Sebastian Risse in un'intervista concessa a Motorsport.com. "Da un lato frena forte e tardi, senza perdere il contatto della ruota posteriore con il suolo".

"Dall'altro è proprio questo inserimento anticipato in curva che, in senso classico, non è la traiettoria giusta. Ma così riesce a far girare la moto. In questo modo può attaccare facilmente ed è difficile da attaccare".

"Nonostante ciò, all'uscita della curva non perde quello che ci si aspetterebbe se qualcun altro ci provasse così. Ma si vede anche che il suo stile di guida ultimamente è diventato di nuovo nettamente più fluido e controllato".

"Questo significa anche che in quell'ambito si controlla e lo usa quando gli dà un vantaggio sufficiente, ma non è più così tanto una limitazione, nel senso che non possa fare diversamente".

Acosta ha ulteriormente sviluppato il suo stile di guida

Gli ingegneri riconoscono anche dai dati un'evoluzione dello stile di guida di Acosta dal suo debutto in MotoGP nel 2024. "Decisamente, assolutamente", conferma Risse.

Anche Acosta stesso riconosce questi progressi. "Direi di sì. È vero che le mie traiettorie sono ancora un po' più strette rispetto agli altri, ma non più così estreme come una volta".

Der Sieg beim KTM-Heimrennen in Spielberg war ein Meilenstein Foto: Gold & Goose Photography/Getty Images

"E se si guarda la mia postura in sella, credo anche di guidare in modo molto più fluido rispetto al passato. Tuttavia, a volte riemerge ancora il vecchio Pedro e manda tutto all'aria".

"Ma nel 90 percento delle situazioni in questa stagione ho davvero cercato di restare molto più calmo rispetto al passato. E finora sembra funzionare".

Lo stile di Acosta è difficile da copiare per gli altri piloti

Gli altri piloti KTM cercano naturalmente di prendere esempio dallo stile di Acosta e di copiarlo, perché al momento è il modo per essere veloci e competitivi con la RC16.

Ma Risse descrive così questo processo: "Gli altri piloti lo vedono. In parte hanno poi avuto anche la sensazione: 'Ehi, questo adesso è l'unico modo per essere veloci sulla moto. Però con me non funziona. Io non ci riesco'".

Soprattutto Binder sta lavorando per cambiare il suo stile di guida. Il focus nei weekend di gara è principalmente sul fatto che diventi più veloce in sella alla moto dal punto di vista della guida.

"Vediamo in molti settori, in molte singole curve, che la performance a tratti è allo stesso livello di Pedro", dice Risse a proposito di Binder. "Ma con lui non riusciamo a mettere insieme il tutto in modo che ne venga fuori un tempo sul giro".

Sebastian Risse (re.) im Gespräch mit Teamchef Aki Ajo Foto: Gold and Goose

"E così naturalmente tutto diventa molto, molto più difficile se non si ha quella posizione in qualifica, perché poi non lo si può mostrare. Magari sul foglio dei tempi, ma con quello non ci fai nulla".

Infatti il passo gara sia di Binder che di Bastianini è di norma competitivo, ma se partono da fuori dalla top 10 è difficile farsi strada attraverso il gruppo nelle due gare.

Spielberg lo ha mostrato di recente. Binder si è qualificato già nelle prove del venerdì direttamente per la Q2. Partendo dall'undicesima posizione, con il nono posto nella Sprint e il sesto nella gara lunga ha vissuto nel complesso il suo miglior weekend di gara di quest'anno.

Perché Binder non è più davanti

Eppure era nettamente dietro ad Acosta, che in termini di velocità ha dominato il weekend di Spielberg. L'ultimo risultato di vertice di Binder risale all'apertura della stagione 2024. Allora in Qatar arrivò secondo in entrambe le gare.

Era il primo weekend MotoGP di Acosta.Nel 2023 invece Binder era ancora il riferimento in KTM. Vinse due Sprint, conquistò cinque podi nelle gare domenicali e concluse la stagione al quarto posto nel mondiale.

Ma dal Qatar 2024 si è visto ben poco di "Brad Attack". "Ha uno stile di guida molto particolare", analizza Risse, "che allora si adattava molto, molto bene. Ma il campionato, purtroppo o per fortuna, continua a evolversi".

Seit zweieinhalb Jahren hat Brad Binder Schwierigkeiten, vorne dabei zu sein Foto: Federico Manoni/NurPhoto via Getty Images

"Nell'ambito degli pneumatici, nell'ambito dello stile di guida, nell'ambito delle moto. Ed è un processo molto, molto doloroso quando poi ci si rende conto: 'Ehi, con lo stile di guida che ho avuto finora non vado oltre, devo reinventarmi'".

"Ma non devo cercare di copiare alla cieca, devo invece trovare nuovi punti di forza. Credo che questa sia una sfida completamente diversa. È qualcosa in cui facciamo fatica insieme".

"Non direi che sia lui a fare fatica, ci siamo dentro tutti insieme", Risse difende Binder. "Ed è un processo in cui purtroppo molti piloti sono già inciampati o hanno fallito".

"Non ci arrenderemo fino alla fine nel trovare con lui nuove strade. Ma è chiaro: lui sa come dovrebbe guidare per essere più veloce. Però non è lo stile di guida con cui si sente a suo agio e può sfruttare i suoi punti di forza".

"E per questo al momento non appare più così forte". Il weekend di Spielberg è stato un passo nella giusta direzione. Dopo sette anni in MotoGP, KTM non ha comunque rinnovato il contratto di Binder.

Il sudafricano passerà nel 2027 nel Mondiale Superbike con il team BMW. Poiché Acosta in MotoGP passerà a Ducati, KTM il prossimo anno si presenterà al via con una coppia di piloti ufficiali completamente rinnovata, formata da Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.