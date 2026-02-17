F1 | Scelta curiosa Audi: richiama dal ritiro Boschung come development driver
Il 28enne svizzero vanta una lunga esperienza in Formula 2, ma la cosa curiosa è che aveva annunciato il suo ritiro nel 2024. E' la seconda firma per il programma giovani della Casa di Ingolstadt dopo il campione in carica della Formula Regional, il britannico Freddie Slater.
Il vincitore della gara Ralph Boschung, Campos Racing
Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images
L'Audi ha annunciato che Ralph Boschung è entrato a far parte della sua scuderia di Formula 1 come development driver.
La cosa curiosa è che il 28enne, che ha all'attivo anche un successo in Formula 2, aveva annunciato il suo ritiro dall'attività nel 2024. Ora però andrà ad affiancare il britannico Freddie Slater, campione in carica della Formula Regional che quest'anno sarà impegnato in Formula 3, nel programma giovani avviato da poco dalla Casa di Ingolstadt. E anche questo fa un po' sorridere, considerato che parliamo di un ragazzo che ha sette anni in più del titolare Gabriel Bortoleto.
Lo svizzero, che ha corso in Formula 2 per ben sette stagioni, tra il 2017 ed il 2023, è stato scelto da Allan McNish, leggenda del marchio tedesco per i suoi successi a Le Mans, che è stato messo a capo del programma junior lanciato il mese scorso.
L'annuncio è stato dato con un breve comunicato pubblicato sui canali social della squadra: "Nuovo development driver: costruiamo il futuro con noi. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto al pilota svizzero Ralph Boschung come nostro development driver. Congratulazioni per aver compiuto questo passo avanti con noi".
Il lavoro di Boschung dovrebbe essere legato soprattutto al simulatore, visto che per il momento per lui non è stato annunciato un programma di gare da affiancare al suo impegno con la squadra di Formula 1.
