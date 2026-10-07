MotoGP | Ecco perché un problema di freni può dipendere più da come è sfruttato l'impianto che dall'impianto in sé

La MotoGP è arrivata all'ultimo anno dell'era regolamentare delle 1.000cc. E in ogni forma del motorsport la prassi è che questa tenda ad essere la stagione in cui le prestazioni vengono estremizzate, perché i costruttori sparano tutte le ultime cartucce che avevano tenuto a loro disposizione, visto che in quella successiva si va incontro ad una sorta di tabula rasa, nel senso che il know-how acquisito sarà sempre importante, ma alcune soluzioni potrebbero essere vietate dalle norme stesse.

Con all'orizzonte una riduzione della cilindrata a 850cc, oltre ad una riduzione dell'impatto dell'aerodinamica ed al bando degli abbassatori, ci si potrebbe azzardare a dire che i prototipi visti in pista quest'anno siano i più veloci di tutti i tempi per la classe regina e che probabilmente siano destinati a rimanerlo almeno per un po', anche se i tempi ufficiosi dei primi test in vista del 2027 non evidenziano delle differenze poi così abissali.

Guardando anche solo all'ultimo weekend a Motegi, nonostante i problemi di blister generati dal nuovo asfalto, il tempo di gara della Sprint è stato abbassato di ben 9 secondi rispetto all'anno scorso e quello della corsa domenicale addirittura di 37 secondi su una distanza di appena 24 giri. Prestazioni che evidenziano come tutto ormai sia stato portato all'estremo. Questo però fa sì che ogni piccolo dettaglio possa fare la differenza, nel bene e nel male, portando le squadre a spingere tutto al limite.

Recentemente, per esempio, è capitato di sentire diversi piloti giustificare delle prestazioni negative appellandosi a quelli che hanno definito come problemi di freni. Detta in questo modo, però, è una spiegazione banale di un qualcosa che può avere motivazioni differenti da un mero problema che potremmo definire di "hardware". Anzi, molto spesso una difficoltà a fermare la moto o la corsa della leva che improvvisamente si allunga non dipendono dal materiale, ma dal modo in cui questo viene sfruttato.

Come risaputo, gli impianti frenanti della classe regina sono tutti forniti dalla Brembo, ma è chiaro che non utilizzano tutti lo stesso tipo di impianto. L'azienda italiana fornisce all'inizio della stagione l'elenco di tutte le parti disponibili, poi ogni squadra personalizza l'impianto in base alle esigenze del pilota. Per esempio, la gamma di dischi in carbonio Brembo è particolarmente diversificata, con 6 varianti, disponibili nel diametro da 340 e 355 mm. Il disco da 340 mm è disponibile in 4 versioni: light, standard, high mass ed extreme cooling mentre il disco da 355 mm è disponibile in 2 versioni: standard ed extreme cooling. Per le pinze invece è tutto più semplice, perché è dal 2020 che viene utilizzata la GP4, una monoblocco realizzata in alluminio, con un attacco radiale e 4 pistoni.

Disco freno Brembo MotoGP da 355 mm Foto di: Brembo

In base anche alla criticità dei singoli circuiti, che va da grado 1 a grado 6, come nei casi più estremi del Red Bull Ring e di Motegi, Brembo fornisce anche un manuale di utilizzo con le componenti consigliate per quel determinato tracciato, oltre ad una working map entro la quale devono stare a livello di temperature per garantire il corretto funzionamento dell'impianto. Ovviamente, poi sta alle squadre decidere se essere più 'safe' o spingersi al limite.

Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda la durata delle componenti. E in questo caso Brembo ci ricorda alcuni dati utili per comprendere quanto sia importante la gestione di esse da parte dei team. Per fare un esempio, il chilometraggio dei dischi e delle pastiglie dipende da come sono stati usati e da quanto sono stati usati. Ogni circuito ha i suoi spessori minimi di partenza che vengono indicati nel manuale di utilizzo, che cambiano da gara in gara.

Facendo due conti sui dischi, possiamo ipotizzare un utilizzo medio di vita che varia in un range tra i 400 ed i 600 km. Per le pastiglie invece scendiamo tra i 250 ed i 400 km, tenendo come riferimento i circuiti diciamo di difficoltà media, quindi di grado 3. In Austria o in Giappone che, come detto, sono piste di grado 6, un set di carbonio può durare massimo tre sessioni. Su piste meno impegnative come Misano o Silverstone invece un set può arrivare a durare anche sei turni, perché c'è una stretta correlazione tra le usure dei set e la criticità del circuito. Tuttavia, i team cambiano spesso, a loro insidacabile giudizio, tra set nuovi e set usati, da sessione a sessione, ma anche da GP a GP.

Lo stesso discorso vale anche per le pinze e le pompe freno, che hanno un ciclo di vita di circa 10.000 km totali, spendibili in un periodo di tempo di 4 anni, e vanno revisionate rispettivamente ogni 2.500 ed ogni 3.000 km. Alla luce di tutto questo, dunque, è evidente che quando si parla di un problema di freni bisogna sempre osservare la cosa un po' in senso lato, ovvero più ad ampio raggio, perché la spiegazione può derivare più da come è stato sfruttato l'impianto che dall'impianto in sé.