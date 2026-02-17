Tecnica F1 | Cadillac: la scelta dei freni AP su una vettura senza fantasia
La Cadillac ha mosso i primi passi nel suo primo anno in Formula 1: una monoposto - per ora - senza nome, che si è presentata come un progetto solido, senza colpi di genio. Scopriamola nel dettaglio in questo nuovo video.
Ultime notizie
F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026
F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026
È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments