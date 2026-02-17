Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

Formula 1
Formula 1
F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP
MotoGP
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

Formula 1
Formula 1
F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

MotoGP | Rins ammette il desiderio di rimanere in Yamaha, ma anche l'incertezza del suo futuro

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Rins ammette il desiderio di rimanere in Yamaha, ma anche l'incertezza del suo futuro

F1 | Scelta curiosa Audi: richiama dal ritiro Boschung come development driver

Formula 1
Formula 1
F1 | Scelta curiosa Audi: richiama dal ritiro Boschung come development driver

Tecnica F1 | Cadillac: la scelta dei freni AP su una vettura senza fantasia

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
Tecnica F1 | Cadillac: la scelta dei freni AP su una vettura senza fantasia

Giuseppe Redaelli confermato Presidente del nuovo CDA Sias di Monza

Speciale
Speciale
Giuseppe Redaelli confermato Presidente del nuovo CDA Sias di Monza
Analisi
Formula 1 Test in Bahrain

Tecnica F1 | Cadillac: la scelta dei freni AP su una vettura senza fantasia

La Cadillac ha mosso i primi passi nel suo primo anno in Formula 1: una monoposto - per ora - senza nome, che si è presentata come un progetto solido, senza colpi di genio. Scopriamola nel dettaglio in questo nuovo video.

Franco Nugnes Beatrice Frangione
Pubblicato:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Red Bull: il chief designer Craig Skinner lascia il team
Prossimo Articolo F1 | Scelta curiosa Audi: richiama dal ritiro Boschung come development driver

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

Tecnica F1 | Audi R26: la bocca verticale non è l'unica idea interessante

Formula 1
Formula 1
Tecnica F1 | Audi R26: la bocca verticale non è l'unica idea interessante

F1 | C'è un cambio nei rapporti: ecco perché la trasmissione torna protagonista

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | C'è un cambio nei rapporti: ecco perché la trasmissione torna protagonista

Ultime notizie

F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | McLaren e Lego presentano il modello Technic della MCL39

MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

MotoGP
MtGP MotoGP
MotoGP | La fine delle moto diverse? KTM cerca una direzione unica nel 2026

F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | L'indiscrezione: corsa contro il tempo di Petronas per omologare la benzina 2026

È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
È lei la Ferrari 296 Challenge Stradale? L'alettone dice di sì