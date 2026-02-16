F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

Anche se il suo contratto era in scadenza al termine di questa stagione, il Circuit de Barcelona-Catalunya ha raggiunto un accordo per prolungarlo e continuare ad ospitare la Formula 1 fino al 2032, anche se in questo lasso di tempo il Circus farà tappa in Catalogna solamente in tre occasioni, nel 2028, nel 2030 e 2032.

Dalla sua inaugurazione, avvenuta nel 1991, il circuito di Montmeló ha ospitato 35 edizioni del Gran Premio di Spagna, ma a partire da quest'anno la gara sarà titolata Gran Premio di Barcellona-Catalunya e andrà in scena nel weekend compreso tra il 12 ed il 14 giugno. Il Gran Premio di Spagna sarà infatti quello che si disputerà sul nuovo circuito cittadino di Madrid.

Con la lotta per mantenere uno slot nel calendario che si è fatta sempre più serrata tra le tappe europee, sia la città di Barcellona che il governo catalano hanno deciso di investire per un accordo che prevede una rotazione con il Gran Premio del Belgio, sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, che quindi invece farà parte del calendario nel 2027, 2029 e 2031, come già annunciato a gennaio dello scorso anno.

"Questo rinnovo è il risultato di un rapporto solido e di una stretta collaborazione e rappresenta un passo molto importante per consolidare ulteriormente la Catalogna come appuntamento chiave nel calendario internazionale", ha dichiarato Pol Gibert, amministratore delegato di Circuits de Catalunya SL.

Lando Norris, McLaren Foto di: McLaren

"La Formula 1 genera un impatto economico di oltre 300 milioni di euro per ogni edizione, ma soprattutto è un evento strategico che contribuisce a proiettare la Catalogna nel mondo come regione in grado di ospitare competizioni sportive di alto livello", ha proseguito.

"Barcellona è una città incredibile e i fan della Formula 1 ci accolgono sempre con grande passione, quindi sono lieto che continueremo a correre sul Circuit de Barcelona-Catalunya per molti anni a venire. Il team ha investito molto nel circuito e ha ospitato fantastici eventi per i fan negli ultimi anni, quindi non vediamo l'ora di vedere come continueranno a sviluppare l'esperienza, sia per i partecipanti alla gara che per la città nel suo complesso", ha aggiunto Stefano Domenicali, CEO e presidente della F1.

Per quanto riguarda le altre novità del calendario, bisogna ricordare che il Gran Premio d'Olanda vedrà disputare la sua ultima edizione in questa stagione e che il suo posto sarà preso dal Gran Premio del Portogallo, che avrà sede a Portimao nel 2027 e nel 2028. L'alternanza tra Barcellona e Spa va a creare un altro slot da riempire, che con buone probabilità sarà colmato con il ritorno del Gran Premio della Turchia.