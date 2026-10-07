F1 | Mercedes, scatta il piano B: a Singapore farà il confronto tra i due pacchetti per sciogliere i dubbi

Mercedes ha lasciato la Malesia con più dubbi che certezze, soprattutto sul pacchetto di novità che, in teoria, avrebbe dovuto portare un salto prestazionale di almeno tre decimi secondo quelli che erano le aspettative interne. Tuttavia, proprio quei tre decimi non si sono visti e questo ha acceso un campanello d’allarme, ancor di più perché sembra aver peggiorato uno dei punti di forza della W17.

In effetti, secondo le analisi interne, nei curvoni più veloci il carico aggiuntivo anche i piloti hanno sentito il carico extra dato dalle novità, ma sui rettilinei non ha registrato alcun vantaggio rispetto alla Red Bull, quello che a lungo era stato il suo maggior punto di forza. La W17 ha sempre avuto un buon telaio, senza mai eccellere in assoluto in curva, ma era estremamente efficiente, il che aiutava a volare sui rettilinei.

Almeno sulla carta, il pacchetto introdotto in Malesia avrebbe dovuto aumentare il carico aerodinamico senza penalizzare in modo significativo la resistenza, o quantomeno con un bilancio che risultasse favorevole alle novità. A questo si è aggiunto un sottosterzo endemico sin dal venerdì, avvertito soprattutto nelle curve più lente, che ha costretto i piloti a usare l’acceleratore per facilitare la fase di rotazione.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Naturalmente, questo ha aumentato il consumo delle gomme posteriori e, in un circolo vizioso, ha costretto il team a rivedere ulteriormente il setup. Da qui è nata una domanda legittima: le difficoltà erano davvero imputabili al nuovo pacchetto oppure a una finestra di assetto mai trovata su una pista caratterizzata da temperature molto elevate e da un asfalto così particolare, che può influire su gomme e aerodinamica disturbando i flussi? Non sarebbe la prima volta che la W17 non ha il vantaggio visto altrove su piste calde o con asfalti particolari, vedasi Barcellona, Austria o Miami nella prima parte dell'anno.

Due pacchetti per sciogliere i dubbi

Per questo Mercedes ha confermato che, nel weekend di Singapore, effettuerà un confronto diretto tra i due pacchetti, differenziando il lavoro tra le vetture per avere un quadro più chiaro. Dato il poco tempo a disposizione e il fatto che sia un weekend sprint, che si possa cambiare pacchetto subito dopo la FP1, con la possibilità che le due vetture restino su configurazioni differenti per tutto il weekend.

“La Malesia è stata un weekend molto difficile per noi. Abbiamo lavorato per capire perché la nostra prestazione non fosse al livello che avrebbe dovuto essere. Abbiamo individuato diverse aree che richiedono ulteriori approfondimenti, ma la F1 non offre risposte semplici e abbiamo bisogno di più elementi prima di trarre conclusioni definitive”, ha spiegato Toto Wolff alla vigilia del GP di Singapore.

Dettaglio tecnico Mercedes W17 Foto di: Ashwith S Pai

“Singapore ci dà un’opportunità immediata per proseguire questo lavoro. Le caratteristiche del circuito sono molto diverse e questo ci aiuterà a costruire un quadro più chiaro della nostra situazione. Per questo motivo valuteremo sia il pacchetto di aggiornamenti più recente sia la precedente specifica nel corso del weekend, così da comprendere pienamente la direzione da intraprendere”.

Già Andrea Kimi Antonelli aveva spiegato come, in effetti, a Singapore la Stella sarebbe riuscita a trarre conclusioni più indicative sul pacchetto di novità, nonostante sia un weekend sprint, il che permetterà di effettuare meno test e costringerà subito il pilota ad avvicinarsi ai muretti di quello che resta una pista dal forte DNA cittadino. Non è certo il luogo ideale per fare confronti, ma è importante avere dati da analizzare prima di Austin.

Dall’altra parte, rispetto alla Malesia dove si viveva più di compromessi tra il bilanciare la performance nei curvoni veloci e in quelli più lenti, la pista di Singapore vedrà curve prevalentemente a bassa e media velocità. Ciò aiuterà più facilmente a trovare un setup, anche se ci si dovrà scontrare con un fondo che resta stradale, quindi con tutte le sconnessioni che spineranno le squadre verso setup più morbidi.

A Monaco la Mercedes dominò, ma il primo giorno di libere andò incontro anche a delle difficoltà nella gestione della rigidità dell’assetto, con la tendenza ad alzare una delle gomme nei punti critici o anche l’impossibilità di attaccare i cordoli, trovando la chiave solo dal sabato in poi rivedendo il setup. C’è poi un altro elemento, ossia l’asfalto differente.

George Russell, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes conferma: Russell partirà dal fondo con una nuova PU

Una delle caratteristiche di Sepang era legata all’asfalto, tra i più abrasivi dell’intera stagione e questo ha un peso sia nel modo in cui lavorano le gomme, ma anche nel modo in cui funziona la macchina dal punto di vista aerodinamico. Questo effetto con le vetture a effetto suolo era ancora più predominante, ma ciò non vuol dire che non abbia un peso anche con queste monoposto, il che le porta a lavorare in una finestra differente dal solito, ancor di più se ci si aggiungono le alte temperature incontrate.

Per Russell la sfida sarà ancora più difficile, perché Mercede ha anche confermato che il britannico sarà costretto a partire dal fondo per la sostituzione dei componenti sulla sua Power Unit, come anticipato ieri. Il piano originale era quello di attendere fino ad Austin, pista adatta alle rimonte, per montare il turbo aggiornato con l’ADUO, andando avanti con le unità a disposizione.

Tuttavia, il cedimento meccanico del motore in Malesia ha spinto la Mercedes a dover cambiare i piani, sostituendo la vettura del britannico già a Singapore: “George ha poi la sfida aggiuntiva della penalità sulla Power Unit, che lo costringerà a partire dal fondo della griglia domenica, dopo il guasto al motore in Malesia”, ha confermato Wolff.

“È particolarmente frustrante considerando il modo in cui ha guidato lo scorso weekend e il risultato che meritava di potersi giocare. Purtroppo, queste cose fanno parte dello sport e ora il nostro obiettivo è metterlo nelle condizioni migliori per rimontare e sfruttare ogni opportunità. Dobbiamo massimizzare questo ultimo weekend Sprint dell’anno, continuare a imparare e ottenere il miglior risultato possibile con entrambe le vetture”.