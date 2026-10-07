La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1
La MotoGP ha confermato ufficialmente mercoledì l'introduzione di un nuovo formato per il fine settimana di gara, anticipato da Motorsport.com durante il Gran Premio d'Austria, che entrerà in vigore il prossimo anno e vedrà l'introduzione di una sessione di qualifiche dedicata per la gara Sprint.
Dal 2027 si cambia ed affiancare la sprint race, ormai stabilmente nel campionato da diversi anni, ci saranno anche due sessioni di qualifica durante il weekend che andranno a definire la griglia delle due gare. La modifica è stata approvata dalle squadre durante una votazione tenutasi, ironia della sorte, proprio al Red Bull Ring.
Il nuovo formato porterà a una sostanziale riorganizzazione del programma del fine settimana, anche se sarà molto meno impattante rispetto ai cambiamenti introdotti nel 2023, quando la MotoGP aggiunse le gare Sprint seguendo la strada già tracciata dalla Formula 1 qualche anno prima. La novità più rilevante sarà l'introduzione di una seconda sessione di qualifiche.
Fino ad oggi, l'unica sessione di qualifiche, disputata il sabato, stabiliva la griglia di partenza di entrambe le corse: la Sprint e il Gran Premio della domenica. Dalla prossima stagione, invece, lo schieramento della Sprint verrà determinato da una sessione di qualifiche da 15 minuti il venerdì pomeriggio, mentre la griglia della gara regina sarà definita dalle qualifiche del sabato mattina, subito dopo la terza sessione di prove libere (FP3), che durerà 20 minuti.
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team
Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
La riforma eliminerà anche la sessione di 'Practice' del venerdì, che finora serviva a stabilire la soglia tra i piloti ammessi direttamente alla Q2 e quelli costretti a passare dai ripescaggi della Q1.
Di conseguenza, la prima giornata di azione in pista vedrà il venerdì arricchirsi di una sessione in più: una prova libera di 45 minuti al mattino, seguita da un'altra sessione di libere da 30 minuti e dalle qualifiche da 15 minuti per la Sprint. Il sabato, la FP3 durerà 20 minuti prima di dare spazio alla Q1, aperta a tutti i piloti, e alla Q2, riservata ai 12 più veloci.
Secondo quanto risulta a Motorsport.com, in un primo momento si era valutato di dividere le qualifiche del sabato in tre manche, sulla falsariga di Q1, Q2 e Q3 in Formula 1. Questa proposta è stata però definitivamente bocciata nella votazione di Spielberg. La gara Sprint si svolgerà il sabato pomeriggio, proprio come avviene attualmente.
Un'ulteriore novità riguarda l'eliminazione del warm-up della domenica mattina, per permettere ai piloti di dedicarsi alle attività promozionali e di prepararsi all'appuntamento clou del weekend, in programma nel pomeriggio. Allo stesso tempo, la corsia dei box rimarrà aperta per 10 minuti (procedura non prevista attualmente), consentendo ai piloti di effettuare diversi giri del tracciato transitando ogni volta dalla pitlane.
Il format 2027 della MotoGP
Venerdì
- FP1 – 45 min
- FP2 – 30 min
- SQ – 15 min
Sabato
- FP3 – 20 min
- Q1 (15 min) + Q2 (15 min)
- Sprint race (griglia dalla SQ)
Domenica
- Nessun warm up (griglia dalle qualifiche)
- Gara
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