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La MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1 La MotoGP ha confermato ufficialmente mercoledì l'introduzione di un nuovo formato per il fine settimana di gara, anticipato da Motorsport.com durante il Gran Premio d'Austria, che entrerà in vigore il prossimo anno e vedrà l'introduzione di una sessione di qualifiche dedicata per la gara Sprint.