F1 | Audi: la metamorfosi della R26 esprime la crescita all'interno della squadra

L’Audi vuole consolidare il suo ruolo in F1: la stagione del debutto nei GP è partita molto in salita, ma la forza del marchio degli anelli è destinato a emergere con un finale di stagione che deve essere di crescita. Mattia Binotto, il responsabile del programma F1, commenta positivamente l’introduzione di un nuovo pacchetto aerodinamico che ha fatto il suo debutto a Baku inizialmente solo sulla vettura di Gabriel Bortoleto e poi in FP2 è stato fornito anche a Nico Hulkenberg.

Mattia Binotto, Audi F1 Team Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"Inizialmente avevamo una vettura con il vecchio pacchetto e l'altra con quello nuovo – spiega Binotto -. Si è trattato soprattutto di raccogliere dati e ora stiamo completando tutte le analisi. Non credo che si possa ancora parlare di un vero e proprio confronto prestazionale concluso. Tuttavia, la prima impressione basata sui dati è che il pacchetto stia rendendo come era previsto; è un aspetto positivo perché è l’obiettivo principal del weekend. Per noi, introdurre aggiornamenti è importante per migliorare le prestazioni e per la lotta in campionato, ma ciò che conta davvero è garantire che la squadra cresca in termini di metodologie e capacità”.

“Abbiamo alzato l'asticella della sfida: dal coraggio nell'approccio mentale ai concetti aerodinamici sviluppati, fino alle tempistiche di realizzazione, all'ingegnerizzazione e alla produzione. Credo che con l'aggiornamento portato qui abbiamo lanciato una sfida importante, a prescindere da quanto questo inciderà concretamente sul tempo sul giro. Abbiamo osato, spingendo il sistema oltre i soliti schemi in termini di mentalità e tempistiche; ora la fase conclusiva dell'esercizio riguarda la correlazione dei dati: speriamo di riscontrare una corrispondenza corretta tra i risultati in pista, quelli della galleria del vento e le simulazioni”.

L’ingegnere reggiano ha voluto fornire una fotografia dello stato dell’arte: ha confermato i due piloti Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg per il 2027, ma al di là della stabilità di chi guida, sta spingendo la squadra di Hinwil e di Nueburg a crescere con l’ambizione di diventare un top team e alzare l’asticella delle prestazioni. Per ora all’Audi basterebbe scavalcare la Haas che attualmente è settima nel Costruttori visto che il distacco è di appena quattro punti.

Audi RS26: ecco la nuova ala anteriore Foto di: AG Photo

Sulla R26 abbiamo visto apparire una nuova ala anteriore: è completamente nuova in ogni elemento. Il profilo principale mostra una leggera curvatura in prossimità della paratia laterale. All’esterno dell’endplate si osserva una diversa inclinazione del flap superiore del footplate e la crescita del deviatore di flusso pensato per spingere il flusso oltre la ruota anteriore.

Tornando al profilo principale non sfuggono altri particolari nuovi: l’attuatore che muove i flap mobili è stato ridotto per cui la cover è stata miniaturizzata a vantaggio di una riduzione della resistenza all’avanzamento.

Audi RS-26: nuovi gli elementi esterni alla paratia laterale Foto di: AG Photo

L’ala anteriore è cambiata anche nei due elementi mobili con quello superiore dotato di una maggiore corda: lato telaio è stata inserita una piccola sezione fissa che lavora in sinergia con i nuovi piloni di sostegno. Erano molti piccoli e ancorati verso il bordo d’uscita del main plane, mentre ora hanno una maggiore estensione verso l’anteriore con un diverso centro di pressione aerodinamica. Inevitabile, quindi, adeguare il naso del muso che è ora più squadrato.

Dettaglio tecnico Audi RS-26: cambiate le cover della sospensione anteriore Foto di: AG Photo

La nuova aerodinamica anteriore impone anche una revisione dei flussi che investono la sospensione: le cover dei bracci hanno diverse inclinazioni per aumentare il carico locale e assicurare un flusso più pulito verso il fondo.

Audi RS-26: nuovo il fondo e il cofano motore ridisegnati Foto di: AG Photo

L’Audi non ha limitato gli interventi solo all’anteriore: il fondo è stato rivisto davanti alle ruote posteriori per aumentare il carico aerodinamico locale e molto diverso è anche il cofano motore con un diverso passaggio dei flussi interni. Riappare un vistoso bazooka verso la coda.

Audi RS-26: a Baku è arrivata una nuova ala posteriore. Ecco i rastrelli con i sensori visti in FP1 Foto di: AG Photo

Gli aerodinamici di Hinwil hanno ricambiato l’orientamento delle cover dei bracci della sospensione posteriore adeguandoli all’andamento dell’aria che segue vie diverse da prima verso l’ala posteriore che è nuova con un indirizzo verso le scelte portate avanti dalla Ferrari. La paratia laterale è meno lavorata per Baku così come la beam wing è meno resistente per ridurre il drag.