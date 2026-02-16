F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028

Sono giorni importanti per la Formula 1. Tra meno di 2 giorni scatteranno i test pre-stagionali del Bahrain, il secondo e ultimo turno, che porterà i team a preparare le monoposto in vista del Mondiale 2026 che scatterà a marzo, in Australia.

Il momento è però di grande rilievo anche per Pirelli. Il costruttore italiano che è fornitore unico di pneumatici della Formula 1 da oltre un decennio fa esordire quest'anno una nuova gamma di pneumatici realizzata appositamente per le nuove monoposto.

Le nuove gomme sono sempre realizzate per cerchi da 18 pollici, ma sono più strette e più basse di pochi millimetri. Inoltre hanno una struttura differente, perché dovranno sopportare una trazione più sostenuta dovuta alla MGU-K da 350 kW che dovrebbe garantire una coppia maggiore rispetto al passato.

Non si tratta solo di questo, però. Pirelli, infatti, a poche ore dal secondo test di Sakhir, ha fatto sapere di essere interessata a proseguire la sua partnership con la Formula 1 da fornitore unico di pneumatici.

L'attuale contratto è in scadenza nel 2027, mentre l'intenzione di Pirelli sarebbe allungare l'accordo di un anno, al 2028. Sarà interessante capire perché il prolungamento possa essere di un anno solo, considerando che il ciclo di monoposto ini

ziato il 1 gennaio 2026 dovrebbe terminare al termine del 2030.