F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028
La Casa milanese, fornitrice unica di pneumatici di Formula 1, ha intenzione di prolungare il contratto che la lega al Circus iridato fino al 2028.
Pneumatici Pirelli F1 2026
Foto di: Roberto Chinchero
Sono giorni importanti per la Formula 1. Tra meno di 2 giorni scatteranno i test pre-stagionali del Bahrain, il secondo e ultimo turno, che porterà i team a preparare le monoposto in vista del Mondiale 2026 che scatterà a marzo, in Australia.
Il momento è però di grande rilievo anche per Pirelli. Il costruttore italiano che è fornitore unico di pneumatici della Formula 1 da oltre un decennio fa esordire quest'anno una nuova gamma di pneumatici realizzata appositamente per le nuove monoposto.
Le nuove gomme sono sempre realizzate per cerchi da 18 pollici, ma sono più strette e più basse di pochi millimetri. Inoltre hanno una struttura differente, perché dovranno sopportare una trazione più sostenuta dovuta alla MGU-K da 350 kW che dovrebbe garantire una coppia maggiore rispetto al passato.
Non si tratta solo di questo, però. Pirelli, infatti, a poche ore dal secondo test di Sakhir, ha fatto sapere di essere interessata a proseguire la sua partnership con la Formula 1 da fornitore unico di pneumatici.
L'attuale contratto è in scadenza nel 2027, mentre l'intenzione di Pirelli sarebbe allungare l'accordo di un anno, al 2028. Sarà interessante capire perché il prolungamento possa essere di un anno solo, considerando che il ciclo di monoposto ini
ziato il 1 gennaio 2026 dovrebbe terminare al termine del 2030.
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
La Mercedes sportiva mai nata, ispirata a un'icona del passato
F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028
F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026
F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments