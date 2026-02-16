Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

La Mercedes sportiva mai nata, ispirata a un'icona del passato

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
La Mercedes sportiva mai nata, ispirata a un'icona del passato

F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028

Formula 1
Formula 1
F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028

F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

Formula 1
Formula 1
F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

F1 | Pirelli valuta una gomma unica da bagnato: per il 2027 è allo studio la super‑intermedia

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli valuta una gomma unica da bagnato: per il 2027 è allo studio la super‑intermedia

F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

Formula 1
Formula 1
Test Bahrain 2
F1 | Ferrari: in Bahrain nuovo motore, il pacchetto aerodinamico e il cambio

IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
12h di Bathurst
IGTC | Due fratture alla schiena per Aron nel terribile botto a Bathurst: si poteva evitare?

Ufficiale: Dorna Sports cambia nome e diventa MotoGP Sports Entertainment Group

MotoGP
MotoGP
Test a Buriram
Ufficiale: Dorna Sports cambia nome e diventa MotoGP Sports Entertainment Group
Ultime notizie
Formula 1

F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028

La Casa milanese, fornitrice unica di pneumatici di Formula 1, ha intenzione di prolungare il contratto che la lega al Circus iridato fino al 2028.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Modificato:
Pneumatici Pirelli F1 2026

Pneumatici Pirelli F1 2026

Foto di: Roberto Chinchero

Sono giorni importanti per la Formula 1. Tra meno di 2 giorni scatteranno i test pre-stagionali del Bahrain, il secondo e ultimo turno, che porterà i team a preparare le monoposto in vista del Mondiale 2026 che scatterà a marzo, in Australia.

Il momento è però di grande rilievo anche per Pirelli. Il costruttore italiano che è fornitore unico di pneumatici della Formula 1 da oltre un decennio fa esordire quest'anno una nuova gamma di pneumatici realizzata appositamente per le nuove monoposto.

Le nuove gomme sono sempre realizzate per cerchi da 18 pollici, ma sono più strette e più basse di pochi millimetri. Inoltre hanno una struttura differente, perché dovranno sopportare una trazione più sostenuta dovuta alla MGU-K da 350 kW che dovrebbe garantire una coppia maggiore rispetto al passato.

Non si tratta solo di questo, però. Pirelli, infatti, a poche ore dal secondo test di Sakhir, ha fatto sapere di essere interessata a proseguire la sua partnership con la Formula 1 da fornitore unico di pneumatici.

L'attuale contratto è in scadenza nel 2027, mentre l'intenzione di Pirelli sarebbe allungare l'accordo di un anno, al 2028. Sarà interessante capire perché il prolungamento possa essere di un anno solo, considerando che il ciclo di monoposto ini

ziato il 1 gennaio 2026 dovrebbe terminare al termine del 2030.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

Top Comments

More from
Giacomo Rauli

F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

Ecco come Hyundai ha involontariamente reso il WRC il feudo Toyota

WRC
WRC
Rally di Svezia
Ecco come Hyundai ha involontariamente reso il WRC il feudo Toyota

F1 | Pirelli, le gomme 2026 per ora convincono: meno graining e surriscaldamento sotto controllo

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli, le gomme 2026 per ora convincono: meno graining e surriscaldamento sotto controllo

Ultime notizie

La Mercedes sportiva mai nata, ispirata a un'icona del passato

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
La Mercedes sportiva mai nata, ispirata a un'icona del passato

F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Pirelli interessata a prolungare il contratto come fornitore unico fino al 2028

F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Test Bahrain 2: i team potranno usare tutte e 5 le mescole Pirelli 2026

F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Barcellona rinnova fino al 2032, ma l'accordo è per soli 3 GP