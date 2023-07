F1 | Norris: "Ho commesso troppi errori, potevo fare la pole"

C'è più di un pizzico di amarezza nella parole di Lando Norris al termine delle qualifiche odierne in Ungheria. A separarlo dalla sua seconda pole position in carriera in Formula 1 sono stati solo ottantacinque millesimi, i quali sono però valsi la terza posizione, alle spalle del connazionale Lewis Hamilton e di Max Verstappen, tra i più delusi della giornata di prove ufficiali.

Parlando dopo la sessione, Norris ha ammesso di essere rimasto sorpreso di aver fatto così bene in Ungheria, dato che alla vigilia nel team si scontrava un sentimento di ottimismo con un freno a mano dato dalla consapevolezza di avere ancora dei chiari punti deboli. Tuttavia, al di là della propria sorpresa, l'inglese ha ammesso anche la sua frustrazione per non essere riuscito a centrare un risultato che sentiva suo.

"Sono deluso, credo. Se fai un giro a meno di un decimo dalla pole, mi sembra che dovresti essere in pole se metti insieme il giro".

Lando Norris, McLaren MCL60 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ma Norris ha ammesso di aver commesso troppi errori per essere totalmente soddisfatto della sua prestazione. "Credo che, come quadro generale, sono contento che la squadra abbia fatto un buon lavoro. Quindi si tratta di un buon fine settimana finora", ha aggiunto il britannico, sottolineando anche il buon lavoro compiuto dalla squadra, che schiererà entrambe le proprie vetture in seconda fila.

"Ma come pilota non sono molto contento. Sento di aver commesso troppi errori e questo mi è costato la pole nella giornata di oggi".

Norris ha spiegato che il giro finale in Q3 è stato tutt'altro che pulito, perché nel tentativo di trovare il limite è andato oltre, perdendo quel decimo che gli avrebbe permesso di salire davanti a tutti: "C'è sempre un elemento di rischio nel cercare di spingere un po' di più. La terza posizione è comunque un buon punto di partenza per domani, quindi è ancora una buona giornata".", ha detto il pilota della McLaren.

Lando Norris, McLaren, Sir Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Glenn Dunbar

Norris ritiene che il passo gara mostrato dal "team papaya" al venerdì "sia stato piuttosto competitivo, proprio come probabilmente lo era a Silverstone" e non vede l'ora di scendere in pista per capire di cosa sarà capace la vettura.

Tuttavia, dall'altra parte c'è anche un pizzico di realismo, perché oltre ad avere davanti due campioni del mondo, l'Hungaroring non permette di effettuare sorpassi con facilità: "Probabilmente il motivo per cui sono un po' più frustrato di quanto sarei normalmente. Sono lì con i migliori, abbiamo due macchine lì sopra. Ma speriamo di poterle sfruttare e di ottenere dei buoni punti domani".