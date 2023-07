F1 | Verstappen deluso: "Troppi alti e bassi anche oggi" In Ungheria la Pole la strappa per appena 3 millesimi un grande Hamilton e Verstappen storce il naso ammettendo di non aver avuto pienamente sintonia con la sua Red Bull, sulla quale gli aggiornamenti funzionano, ma ancora con qualcosa da sistemare per tornare pienamente competitiva.

Di: Francesco Corghi Probabilmente tutti avevano già pronto l'ennesimo titolo ed articolo per celebrare un'altra grande perla di Max Verstappen, ma nelle Qualifiche del Gran Premio di Ungheria ad ottenere la Pole Position per soli 0"003 è stato Lewis Hamilton. L'accerrimo nemico del Campione del Mondo è tornato a fare la voce grossa sulla pista che più ama, quella di Budapest, dove ha centrato un nuovo record di 9 primati relegando al secondo posto il portacolori della Red Bull. L'olandese volante ha storto un po' il naso sceso dalla sua RB19, spiegando che le condizioni trovate sul tracciato magiaro non lo stanno soddisfacendo come solitamente accade quando si ala nell'abitacolo della sua monoposto #1. "Non è successo nulla di particolare, semplicemente dall'inizio del weekend stiamo faticando a trovare un buon bilanciamento e in tutte le sessioni abbiamo avuto alti e bassi", ammette Verstappen. "Oggi è accaduto anche in Qualifica, è stata veramente dura. In Q1 e Q2 mi sentivo a posto e potevo attaccare le curve, anche il primo giro della Q3 mi pareva piuttosto buono". "Ma nel secondo tentativo, ancora una volta, non ho più avuto feeling; ho cercato di spingere un po' di più, ma poi si perde l'anteriore e il posteriore. Insomma, siamo secondi, ma credo che avremmo potuto essere davanti con l'auto che normalmente abbiamo". Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60 Photo by: Michael Potts / Motorsport Images La Red Bull del mitico genio Adrian Newey ha portato un pacchetto di aggiornamenti molto interessante in Ungheria e a quanto pare l'auto di Milton Keynes continua ad essere il riferimento per tutti. Il secondo crono odierno di Verstappen non preoccupa più di tanto Max, convinto che in gara sotto al sole possa tornare dove solitamente è abituato a stare, a patto di trovare la chiave per far funzionare il pacchetto intero sul suo mezzo. "Il rendimento un po' dipende dalle temperature e anche domani sappiamo che farà piuttosto caldo. Normalmente le gomme posteriori sono sempre abbastanza difficili da gestire, ma credo che per la gara si possa sistemare il tutto. Speravo solo di avere un miglior bilanciamento e divertirmi di più in Qualifica attaccando, tutto qui". "Penso che gli aggiornamenti funzionino, ma credo anche che non abbiamo davvero messo tutto insieme dal punto di vista della configurazione. Oggi abbiamo girovagato senza trovare quello che volevamo e non abbiamo concluso dove esattamente avremmo desiderato". condivisioni Bet here Bet now F1 | Hamilton in pole: "Sensazione fantastica, ho dato tutto" F1 | Vasseur non cerca scuse: "Colpa nostra se siamo indietro" condivisioni