F1 Messico, Libere 1: Hamilton svetta, ma Leclerc stupisce

Tre macchine in 134 millesimi. I tre top team sono racchiusi in un niente dopo la prima sessione di prove libere del GP del Messico. A prevalere è stato Lewis Hamilton con la Mercedes che è arrivato a 1'17"446 un tempo che è stato ottenuto con gomme Soft su una pista molto scivolosa a causa dell'asfalto che era bagnato per la pioggia della notte ed è andato asciugandosi via via.

Dietro alla freccia d'argento si è inserito Charles Leclerc con la Ferrari: il monegasco ha impressionato perché ha portato la SF90 a 119 millesimi dalla vetta usando le gomme Medie, vale a dire con una mescola più dura, arrivando subito a una velocità massima di 364 km/h con unaa motore che non è ancora l'EVO 3 che verrà usato nel weekend di gara.

Il ragazzo 22enne ha avuto un buon approccio sulla pista caratterizzata dall'aria molto rarefatta che rende le monoposto difficili da controllare perché manca carico aerodinaamico anche se l'assetto deliberato è quello della massimaa downforce, mentre è parso più nervoso Sebastian Vettel che accusa la mancanza di aderenza.

Il tedesco non è andato oltre il sesto posto a quasi sette decimi dal compagno di squadra a parità di macchina: Seb non è riuscito a evitare numerosi bloccaggi in frenata che hanno prodotto dei lunghi nelle vie di fuga con l'erba bagnata. Insomma non haa entusiasmato, ma avrà modo di rifarsi lavorando sulla messa a punto.

E così al terzo posto c'è Max Verstappen con la Red Bull: l'olandese è staccato solo di 134 milesimi, candidando la monoposto di Milton Keynes a lottare per il vertice. La conferma arriva da Alexander Albon che è quarto ma staccato di mezzo secondo dal suo capo squadra.

In difficoltà Valtteri Bottas con la seconda W10: il finlandese ha scoperto che la gommaa soft ha una tendenza al graining che si accentua in particolare sull'anteriore sinistra della Mercedes. Sarà da capire se è un effetto della pista ancora troppo green e quindi con pocaa aderenza o se la freccia d'argento ha mostrato un suo tallone d'Achille.

Carlos Sainz conferma il suo momento di grande forma con la McLaren: lo spagnolo aarpiona laa settima piazza nella classifica di leader degli altri. La MCL34 paga un distaco di un secondo da Hamilton, pur sfruttando il motore Renault che è a suo agio in alturaa.

Positivo anche l'inizio della Toro Rosso con Pierre Gasly ottavo davanti aa Daniil Kvyat: questa fra volta il francese rifila tre decimi al compagno di squadraa russo.

La top ten è completata da Antonio Giovinazzi ormai costantemente davanti a Kimi Raikkonen: Iceman è solo 13esimo. Megli hanno fatto Nico Hulkenberg con la Renaualt priva del ripartitore di frenata automatico che ha determinato la squalifica delle due RS19 in Giappone e Kevin Magnussen con la migliore Haas.

Non ha impressionato Lando Norris con la seconda McLaren solo 14esimo davanti allo sfiduciato Daniel Ricciardo. Lance Stroll, 16esimo, precede Sergio Perez, maa il canadese per riuscirci è finito anche contro le barriere all'ultima curva provocando la bandiera rossa, prima di ripartire e tornare con i suoi mezzi aai box. La sessione, comunque, è stata bloccata per ripristinare le barriere di sicurezza e la sosta haa permesso a Lance di tornare in pista prima dellaa bandiera a scacchi per verificare che la RP19 era di nuovo in ordine.

Nicolas Latifi ha guidato la Williams di Robert Kubica: è stato il pilota che ha percorso più strada (30 giri) maa ha chiuso la lista dei tempi con un pesante distaacco da George Russell. Un secondo secco!