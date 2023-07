F1 | Mercedes: "Scelto un programma diverso usando un solo set"

Il tema del venerdì dell’Hungaroring è quello delle gomme, protagoniste nel bene e nel male di una giornata atipica, condizionata sia dalla pioggia in FP1 che dal particolare format sperimentale nel pomeriggio. Infatti, con due set in meno di pneumatici a disposizione per ciascun pilota, diverse squadre hanno deciso di seguire un programma differente da quello dei rivali, concentrandosi sulla ricerca del bilanciamento o sul consumare il minor numero di treni possibile.

Tra le scuderie che hanno seguito un approccio particolare c’è la Mercedes, la quale ha sfruttato un singolo set di gomme medie per l’intera giornata, con cui ha completato sia la prima che la seconda sessione del venerdì. George Russell è così arrivato a totalizzare ben ventuno passaggi sullo stesso treno di pneumatici a banda gialla, mentre il compagno di casacca Lewis Hamilton si è fermato a venti giri.

Infatti, così come i due alfieri dell’Alfa Romeo, i due portacolori della Stella sono stati gli unici a non aver utilizzato alcun set di gomme soft, rimanendo così distanti dalla ricerca del tempo sul giro singolo. Il focus del team tedesco è invece andato sul lavoro sulla lunga distanza, anche se, con un set che ha percorso così tanti giri, è difficile effettuare delle comparazioni dirette con le altre squadre.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Il sette volte campione del mondo ha quindi concluso al sedicesimo posto della classifica dei tempi, con il compagno di squadra George Russell in ultima posizione, chiaramente di poca rilevanza. Tuttavia, pur sapendo che la squadra stava seguendo un programma diverso da tutti gli altri, Hamilton ha valutato in modo piuttosto negativo le sensazioni della sua W14.

"Non avevo un buon feeling. Sembrava che la macchina fosse al suo peggio oggi”, ha spiegato l’inglese, che comunque ha già visto delle trasformazioni radicali nel corso del fine settimana.

"Ma lavoreremo sull'assetto questa sera e speriamo che domani, come l'anno scorso, quando le sensazioni erano terribili all'inizio, si possa cambiare con qualche modifica all'assetto. Quindi, stasera lavoreremo su questo aspetto. Speriamo che domani vada meglio".

Hamilton ha espresso anche una posizione critica sul format, che non ha gradito: “Avevo un solo set per le sessioni. Quindi non è stato un granché questo cambiamento che hanno fatto per questo weekend, significa solo che si corre di meno, non è l'ideale. Ci sono un sacco di gomme da bagnato che credo vengano buttate via dopo il weekend, forse dovrebbero pensare a qualcosa del genere invece di togliere tempo in pista ai tifosi”.

Russell è stato un po' più ottimista sulla situazione della Mercedes, essendo consapevole che la sua squadra ha spesso incontrato dei venerdì difficili prima di migliorare costantemente nel corso del fine settimana, tanto da arrivare a giocarsi anche risultati importanti. "In tutta onestà, non è andata male. Ovviamente abbiamo seguito programmi molto diversi da quelli di tutti gli altri, visto che abbiamo usato un solo treno di pneumatici per tutta la giornata. Si trattava anche di un set di gomme usate dalle FP1”.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Quindi, i tempi sul giro non danno una rappresentazione reale e sono sicuro che domani andrà meglio. Ma siamo ancora concentrati sul come migliorare. Sappiamo sempre che tendiamo a migliorare con l'avanzare del weekend, come è giusto che sia. Abbiamo imparato alcune cose interessanti anche in una sola sessione, quindi vediamo cosa riusciremo a fare stasera".

Russell ritiene che i miglioramenti debbano provenire da una migliore gestione degli pneumatici, sia in termini di warm-up per le qualifiche che di gestione in gara. "Stiamo lottando contro la carenza di grip in generale. Non credo che gli pneumatici lavorino nella giusta finestra, sia con poco carburante che con molto carburante”.

"Dobbiamo quindi capire perché: se dobbiamo fare un giro di uscita più veloce o un giro di uscita più lento per lo stint di qualifica, e per la gara se dobbiamo spingere di più o gestire meglio. Queste cose a volte sono un po' difficili quando si è nell'abitacolo, senza dover guardare i dati per capire se gli pneumatici sono più freddi o più caldi e di cosa hanno bisogno per andare un po' più veloci”.

"Come ho detto, non è stata certo la nostra giornata migliore. Ma non è la prima volta che lo dico il venerdì sera. E il sabato e la domenica spesso è andata meglio".