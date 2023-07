F1 | Hungaroring, Libere 1: spunta Russell fra le bandiere rosse

Una sessione inutile, da buttare via. Il primo turno di prove del GP d'Ungheria è stato condizionato prima dal botto di Sergio Perez e subito dopo dalla pioggia che è caduta copiosa non appena è tornata la bandiera verde. Il più veloce con le gomme intermedie è stato George Russell con la Mercedes che è arrivato a 1'38"795 prima della bandiera a scacchi. L'inglese ha preceduto Oscar Piastri con la McLaren che ha rinunciato alle modifiche che erano annunciate per la trasferta magiara: l'australiano lascia tre decimi a Russell, mentre tutti gli altri sono a oltre un secondo con Lance Stroll (Aston Martin) davanti a Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Sono tredici i piloti che statisticamente vantano un tempo, ma le prestazioni non contano. Sergio Perez la sessione non l'ha neanche cominciata, visto che il messicano nel corso del secondo giro è andato a sbattere violentemente nelle barriere della curva 5 con la sua Red Bull. Checo è andato nell'erba alla curva 4 con la gomma posteriore sinistra e ha inevitabilmente perso il controllo della RB19 che lo ha mandato in testacoda per piroettare fino alle protezioni della piega successiva dopo aver inchiodato nella lunga via di fuga prima di urtare. Nel crash Perez ha danneggiato la sospensione anteriore sinistra che si è accartocciata al telaio. E' stato un errore grave che rende ancora più difficile una situazione che si sta facendo molto pesante all'inteno del team di Milton Keynes.

Poi è arrivata la pioggia a complicare le cose dei piloti che a lungo non hanno girato fintanto che la pioggia è aumentata di intensità giustificando l'uso delle gomme verdi. Nella fase finale della sessione si è resa necessaria una seconda bandiera rossa perché Carlos Sainz ha perso la sua Ferrari fra la curva 3 e 4: la rossa è andata in testacoda urtando leggermente la barriera sul lato destro della pista. Carlos ha rovinato l'ala anteriore, ma non aveva altri danni per cui ha cercato di ripartire per tornare ai box. Peccato che la SF-23 sia rimasta cavallo sullo spigolo del cordolo, per cui la direzione gara ha interrotto il turno con la bandiera rossa per consentire ai commissari di percorso di spingere la Ferrari per consentirle di rientrare ai garage.

Negli ultimi sette minuti Russell ha trovato le condizioni per mettere la Mercedes davanti a tutti: testacoda per Logan Sargeant con la Wlliams e danni all'anteriore per Yuki Tsunoda con l'AlphaTauri. Un errore anche per Valtteri Bottas poco a suo agio con l'Alfa Romeo.