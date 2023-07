Video F1 | Piola: "La Red Bull stupisce con le bocche molto piccole" In questo nuovo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Giorgio Piola analizzano il venerdì della Formula 1 in Ungheria sotto la lente d'ingrandimento della tecnica. Nonostante Verstappen stia dominando, Red Bull ha portato altre novità in pista, in particolare, delle bocche molto piccole...