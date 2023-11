F1 | Leclerc: "E' valsa la pena di aver risparmiato una gomma soft"

E' stato un sabato passato a limitare i danni quello della Ferrari ad Interlagos. Charles Leclerc domani prenderà il via dalla prima fila nella gara lunga del Gran Premio del Brasile, quindi ha deciso di sacrificare un po' la giornata della Sprint. Nella Sprint Shootout, infatti, ha deciso di non montare una gomma soft nuova nella Q3, preservandola per domani.

Una scelta che lo ha relegato al settimo posto sulla griglia della gara breve. Posizione che poi ha migliorato nella Sprint, risalendo fino alla quinta posizione. Un risultato che, sommato all'ottavo posto di Carlos Sainz, ha permesso alla Mercedes di guadagnare solamente due punti nella lotta per il secondo posto nella classifica Costruttori grazie al quarto posto di George Russell ed al settimo di Lewis Hamilton.

Se il target sono i rivali della squadra di Brackley, alla fine non è andata neanche troppo male. A preoccupare il monegasco però è il distacco abissale rimediato non solo dalla Red Bull di Max Verstappen, ma anche dalla McLaren di Lando Norris, che nelle ultime uscite ha mostrato una crescita fin troppo evidente.

"Mi aspettavo qualcosa in più, ma rispetto ai nostri competitor, e penso alla Mercedes, non è andata male oggi. Ma se guardiamo alla Red Bull ed alla McLaren, soprattutto quest'ultima sembra aver fatto un grande passo in avanti: su tutte le piste, ora è molto meglio di noi in gara. Dobbiamo trovare delle soluzioni, perché il nostro pacchetto non vale il loro al momento", ha detto Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Riguardo alla sua gara, ha spiegato di aver dovuto gestire molto nelle prime fasi a causa delle alte temperature, per evitare che si surriscaldasse il motore. Ma alla distanza il suo passo non è stato male e gli ha permesso di andare a riprendere Hamilton dopo aver passato l'AlphaTauri di Yuki Tsunoda al via. Domani, dunque, la prima fila potrebbe essere un'arma da sfruttare.

"Ho fatto fatica nella prima parte della gara, perché ho dovuto fare tanto saving a causa delle temperature. Domani, partendo secondo, avremo meno macchine davanti e speriamo che questo ci possa aiutare. Però il feeling nei primi giri non era male. Sapevo che era una gara lunga, quindi ho controllato all'inizio, in più dovevo gestire il motore, quindi verso la fine ho potuto spingere un po' di più".

Quando poi gli è stato domandato se la gara di oggi non possa aver messo il dubbio che non sia stata la scelta giusta quella di conservare una gomma soft nuova per la gara di domani, Charles invece è parso molto convinto che sia stata una mossa azzeccata.

"Non ho questo dubbio onestamente. Se guardiamo anche alla gara di Tsunoda, che era dietro di me ed avevamo lo stesso passo. Normalmente non è così, ma oggi aveva una gomma nuova e si è visto il beneficio. Questo mi rende abbastanza ottimista per domani".

"Poi bisogna stare attenti a quello che diciamo: ottimista sì, ma non andremo a vincere. Il target del weekend è battere le Mercedes e oggi avremmo potuto fare meglio mettendo una gomma nuova in qualifica. Ma di quanto? Forse una posizione e basta, quindi per me è valsa la pena di fare la scelta che abbiamo fatto", ha concluso.