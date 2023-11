F1 | Ferrari: la rossa 2024 col telaio a chiglia in stile RB19

Le voci sulla nuova Ferrari si accavallano: mentre Charles Leclerc e Carlos Sainz sono in lotta con la Mercedes per contendere il secondo posto nel mondiale Costruttori alle spalle della Red Bull, non mancano le anticipazioni su come dovrà essere la rossa del prossimo anno.

Il direttore tecnico dell’area telaio, Enrico Cardile, ha ammesso che il progetto della 676 rappresenterà un taglio netto con la SF-23. E lo stesso Fred Vasseur, team principal che sta plasmando il Reparto Corse secondo quelli che sono i suoi dettami, non ha fatto mistero che la Ferrari percorrerà nuove linee di sviluppo, anche se il gruppo di lavoro nelle figure di vertice è rimasto sostanzialmente quello che ha curato prima la F1-75 e poi la SF-23.

Le indicazioni parlano di un retrotreno che dovrà essere più estremo di quello attuale, lasciando intendere che la Ferrari potrebbe seguire la Red Bull nell’adozione della sospensione posteriore a schema push rod, perché il puntone non andrebbe a interferire con il fondo e, anzi, alzare i cinematismi interni dovrebbe permettere la realizzazione di una chiglia del cambio ancora più stretta.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23: la scatola del cambio vista da sotto e la sospensione posteriore pull rod

E, seguendo l’idea di una revisione dei concetti a Maranello, c’è chi scommette anche sul passaggio allo schema pull rod nella sospensione anteriore, visto che le monoposto che vanno per la maggiore adesso (Red Bull e McLaren) hanno scelto questa configurazione.

Stando a quanto risulta a Motorsport.com, invece, la Ferrari nel 2024 non andrà a cambiare gli schemi delle sospensioni, rimanendo fedele a push rod anteriore e pull rod posteriore, nella consapevolezza, però, che i cinematismi saranno completamente ridisegnati. A Maranello, insomma, sono consapevoli che non è il caso di buttare a mare l’esperienza maturata in questi anni, ma è necessario adeguare i sistemi alle esigenze di una monoposto a effetto suolo che cerca di tenere il fondo più vicino all’asfalto il possibile e la “cassa” in una posizione quanto più stabile possibile per evitare variazioni di carico repentine che possono avere effetti nefasti sull’usura delle gomme.

Prepariamoci, quindi, a bracci molto inclinati per favorire l’effetto anti-dive anteriore e anti-squat posteriore, ma non a rivoluzioni di schemi. E, allora, le linee di cambiamento dove andranno a parare? Stando alle informazioni che abbiamo raccolto, in Gestione Sportiva si lavora molto su una scocca che sarà completamente nuova. Totalmente di nuovo disegno, seguendo alcuni concetti chiave che hanno fatto della RB19 una macchina imprendibile.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23: si nota la sporgenza del cono antintrusione inferiore che sporca la linea scavata della pancia

Tanto per cominciare verrà rivista la posizione del cono antintrusione inferiore che oggi interferisce in modo negativo sulla forma aerodinamica, generando un bloccaggio dove altri sono riusciti a creare un profondo sottosquadro, utile a portare il flusso sul marciapiede.

Photo by: Uncredited Ferrari SF-23: il telaio squadrato nel 2024 lascerà il posto a una versione a chiglia tipo Red Bull

Ma le novità si vedranno anche nella parte anteriore del telaio che non avrà più una sezione squadrata come sulla SF-23, ma seguendo il filone di ricerca esasperato da Adrian Newey sulla Red Bull, anche la rossa cercherà di assumere l’aspetto di una chiglia nella parte inferiore, con il chiaro intento di ridurre la sezione frontale e, quindi, la resistenza all’avanzamento.

Non solo, ma non è escluso che cambi anche leggermente il lay-out della vettura con l’intenzione di spostare l’abitacolo un poco più indietro, per fare in modo che le pance non vengano condizionate dalle turbolenze nocive delle ruote anteriori, accorciando di conseguenza leggermente la scatola della trasmissione. Questo è il filone che sta seguendo anche James Allison con la Mercedes, dopo che Lewis Hamilton si era lamentato di una posizione di guida troppo avanzata per due anni di fila.

È facile, prevedere, quindi, che ci sarà una convergenza sulle soluzioni Red Bull, anche se Adrian Newey ha già ammesso con il nostro Giorgio Piola che la RB20 rappresenterà un altro salto in avanti rispetto alla vettura che domina la stagione 2023 battendo tutti i record…