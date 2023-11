F1 | Verstappen: "Partenza momento chiave, poi abbiamo gestito"

Anche l’ultima Sprint della stagione è andata in archivio con una vittoria di Max Verstappen, capace di portare a casa un altro trionfo con un’ottima gestione dopo aver preso il comando alla partenza grazie a un ottimo scatto dalla seconda casella. Infatti, l’olandese ha subito recuperato quella prima posizione che gli era sfuggita poche ore prima durante la Shootout e, sfruttando anche il tempo perso da Lando Norris con George Russell, è subito stato in grado di allungare e prendere un margine di un secondo e mezzo su cui continuare a costruire l’ennesimo successo stagionale.

Vi è stato un momento, intorno al quattordicesimo passaggio, un cui in realtà l’inglese della McLaren era stato in grado di riportarsi a circa un secondo, ma sempre senza entrare in zona DRS. Da quel momento in poi, il 3 volte campione del mondo ha iniziato ad allungare rimanendo con un passo costante sotto il minuto e quindici secondi, al contrario di Norris, il quale ha accusato un progressivo degrado sulla soft usata, fino ad arrivare ad accusare un distacco di oltre quattro secondo sotto la bandiera a scacchi.

Per tentare di riguadagnare la posizione persa allo start e provare a ricucire il gap da Verstappen, infatti, Norris ha sfruttato maggiormente la soft nelle curve veloci quattro, sei e sette nei primi dieci giri, con uno stress aggiuntivo che si è poi presentato nella parte conclusiva della sprint.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, George Russell, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

“Penso che sia stato importante cercare di fare progressi all'inizio. Penso che lo stacco frizione non sia stato, diciamo, straordinario. Ma la seconda parte della partenza è stata molto buona. Ci siamo affiancati e poi è stata tutta una questione di gestione. Su questa pista c'è molto degrado, le gomme si consumano molto. Quindi 24 giri con un solo set di gomme sono molto lunghi. Per questo abbiamo cercato di mantenere un tempo sul giro costante. E credo che oggi abbiamo gestito abbastanza bene la gara”, ha spiegato il pilota della Red Bull, che ha rimarcato come oggi, con temperature che hanno toccato anche i 50°C d’asfalto, la gestione della soft usata sia stata fondamentale.

Lo scorso anno Red Bull fu l’unica tra i top team che decise di prendere il via della sprint sulla media, patendo nel confronto con i rivali. Quest’anno, invece, anche Verstappen si è allineato alle scelte della concorrenza, un aspetto che ha sottolineato proprio tornando alla corsa del 2022: “L'anno scorso fu molto difficile per noi qui. Oggi è andata molto meglio. Credo che per tutti i piloti in gara non si possa spingere al massimo. L'importante è tenere sotto controllo le gomme. E credo che oggi ci siamo riusciti bene”.

Dopo quanto mostrato nella sprint, dato che domani Verstappen prenderà il via dalla pole position e che Norris, l’avversario che potenzialmente sembrava poterli mettere più in difficoltà, scatterà solamente dalla quarta fila, l’obiettivo per Red Bull è quello di ripetersi anche domenica, portando a casa un’altra vittoria: “Sì, è un ottimo inizio. Penso che abbiamo imparato molto durante la gara e speriamo di poter fare qualcosa di simile domani”, ha concluso l’olandese.