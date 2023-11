F1 | Haas: c'è la richiesta di revisione sul GP degli Stati Uniti

Haas ha presentato una richiesta di revisione su presunte violazioni dei track-limit avvenute nel Gran Premio degli Stati Uniti. All’indomani della gara di Austin è emerso che alcuni piloti avevano superato il numero di track-limit concessi dal regolamento alla curva 6, senza incappare in sanzioni poiché quel tratto del circuito non era molto sorvegliato come altri punti del tracciato. A far sorgere i dubbi sono state le immagini on-board, che hanno confermato un numero maggiore di passaggi oltre la linea bianca continua rispetto a quelli registrati dai commissari.

L’argomento è stato discusso nel weekend di Città del Messico, ma non sono scattate ulteriori investigazioni. La FIA ha però ammesso che le telecamere a circuito chiuso e le altre apparecchiature di monitoraggio della curva 6 non erano sufficienti per poter analizzare con precisione quanto avvenuto in quel tratto della pista.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Guenther Steiner, Team Principal Haas F1 Team

In particolare, è stata prestata attenzione alla condotta di gara di Alexander Albon (punito per track-limit in altre zone della pista) le cui immagini on-board hanno evidenziato molteplici passaggi oltre la linea bianca. Il pilota della Williams è stato però scagionato poiché secondo la FIA le prove a disposizione non erano sufficienti per valutare in modo preciso eventuali violazioni.

La Haas ha deciso di analizzare del dettaglio tutte le immagini disponibili, raccogliendo prove che secondo la squadra statunitense evidenziano molteplici violazioni delle regole.

Il team non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma secondo informazioni emerse nel paddock i piloti che avrebbero superato in più occasioni i track-limit sono quattro: Sergio Perez, Lance Stroll, Logan Sargeant e Alex Albon. Nella classifica finale del Gran Premio Nico Hulkenberg è classificato in undicesima posizione, a tre secondi da Albon (nono) e a due da Sargeant, decimo. Un'eventuale penalità di cinque secondi nei confronti dei due piloti Williams consentirebbe a Hulkenberg di salire al nono posto, conquistando due punti molto preziosi per la Haas in una classifica Costruttori che vede al momento la squadra statunitense in decima posizione a quattro lunghezze dall’Alfa Romeo.

La FIA riunirà la prossima settimana il collegio dei commissari Sportivi del Gran Premio degli Stati Uniti per esaminare la questione, e come primo atto dovrà decidere se le nuove prove presentate dalla Haas saranno sufficienti per avviare il diritto di revisione.

Non sarà una decisione scontata, poiché per quanto la Haas abbia analizzato nel dettaglio le immagini on-board, di fatto non si tratta di un elemento nuovo, poiché la direzione gara ha pieno accesso alle immagini durante lo svolgimento del Gran Premio.