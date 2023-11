Sauber rassicura sull'impegno di Audi nel programma F1

Il costruttore tedesco ha annunciato l'anno scorso di aver accettato di rilevare la Sauber per fare il suo ingresso ufficiale in Formula 1 come costruttore nel 2026.

Da allora, tuttavia, è rimasta lontana dai riflettori pubblici e non ha rivelato molto dei suoi progressi. Questo approccio ha portato ad alcuni interrogativi sull'impegno di Audi.

All'inizio di quest'anno si è ipotizzato che il costruttore fosse in ritardo nello sviluppo del propulsore, mentre più di recente la stampa tedesca ha riportato la notizia che l'azienda stesse addirittura valutando di abbandonare il progetto di entrare in F1.

Queste voci sono state fermamente smentite dall'attuale team principal dell'Alfa Romeo, Alessandro Alunni Bravi, che ha spiegato che c'è una buona ragione per l'approccio poco deciso dell'Audi.

"Audi ha un forte impegno nei confronti della Formula 1 e, naturalmente insieme alla Sauber, questo impegno deriva da una decisione non solo del consiglio di amministrazione di Audi, ma anche del comitato consultivo di Audi e del consiglio di vigilanza di Audi/Volkswagen", ha dichiarato. "Quindi, è una decisione di gruppo e l'impegno c'è".

"Il motivo della mancanza di comunicazione è semplice. Noi siamo Alfa Romeo F1 Team Stake. Quindi, fino alla fine dell'anno, abbiamo alcune limitazioni nella comunicazione sulla squadra, sul futuro, sul coinvolgimento di Audi, e rispettiamo pienamente Alfa Romeo per questo".

"Non vogliamo fare alcun tipo di annuncio o più di quello che è strettamente legato alla gara e al campionato. L'impegno, come ho detto, c'è".

Photo by: Motorsport Images Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Alfa Romeo F1 Team

Sebbene l'acquisizione completa della Sauber da parte di Audi sia pianificata per gradi e non sarà completa prima del 2026, Alunni Bravi ha negato che ci sia uno stato di confusione nella scuderia in termini di piani di investimento prima che l'azienda tedesca sia pienamente al comando.

"Stiamo lavorando duramente per sviluppare la struttura della squadra", ha dichiarato. "Abbiamo un solido piano di reclutamento. James Key (nuovo direttore tecnico) è uno di questi, ma ogni settimana abbiamo nuove nomine. Non è una questione di coinvolgimento di Audi nel finanziamento della squadra o nel sostenere questo processo di sviluppo".

"Abbiamo due proprietari, sapete, due azionisti. C'è una governance in atto in base alle diverse fasi della transazione che sarà completata prima della stagione 2026. Stiamo procedendo con il piano di investimenti, con tutto, in accordo con la governance che è stata concordata".