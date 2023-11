La F1 valuta nuove modifiche al format Sprint per il 2024

La F1 ha cambiato il format dei suoi sei weekend Sprint per quest'anno. Invece di stabilire la griglia di partenza del Gran Premio principale della domenica, la Sprint viene disputata dopo una sessione di qualifiche separata il sabato, staccandosi dal resto del weekend.

Ma con le qualifiche per la gara principale di venerdì ed il sabato come giornata Sprint a sé stante, l'interruzione del flusso del weekend ha causato confusione tra i fan.

Inoltre, ha messo in difficoltà le squadre, che hanno visto le loro vetture sottoposte alle regole del parco chiuso a partire dall'unica sessione di prove libere del venerdì.

In seguito alle reazioni dei tifosi e dei team, sono iniziati i colloqui tra la F1 e le squadre per proporre una revisione del format per il 2024 che porti i sei weekend Sprint più in linea con il programma tradizionale dei Gran Premi.

Una proposta prevede che le qualifiche per il Gran Premio della domenica tornino alla tipica collocazione del sabato pomeriggio, mentre la gara si terrà il sabato mattina. La Sprint Shootout, che stabilisce la griglia di partenza della Sprint, verrebbe spostata al venerdì pomeriggio, dopo un'unica sessione di prove libere.

In questo modo si potrebbe riaprire il parco chiuso dopo la Sprint del sabato mattina per consentire alle squadre di apportare modifiche all'assetto in vista delle qualifiche del Gran Premio.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, the rest of the field at the start of the Sprint race

"Abbiamo parlato con Stefano (Domenicali, amministratore delegato della F1)", ha dichiarato a Sky Sports F1 il team principal della Mercedes, Toto Wolff. "Ovviamente la decisione spetta a lui, ma poi si renderebbe tutto più facile".

"Si fa la Sprint Shootout il venerdì e poi la seconda qualifica per la gara, che sarebbe il sabato alle due, che è l'orario che conosciamo. E questo creerebbe forse meno confusione".

Anche Tom McCullough, performance director dell'Aston Martin, ha appoggiato le modifiche proposte dopo aver notato che l'attuale formato non è così immediato per i fan.

"Abbiamo ovviamente tenuto la riunione del comitato consultivo sportivo questa settimana ed abbiamo discusso su come migliorare il modo in cui affrontiamo le Sprint", ha aggiunto.

"La Sprint è stata introdotta per un motivo: i tifosi. Da un punto di vista tecnico, è un problema, la macchina va in parco chiuso dopo una sessione di prove ed è difficile. Ma dal punto di vista commerciale e dei tifosi, credo che ci siano elementi interessanti".

"Il format è già stato modificato e penso che debba esserlo ancora un po', perché ora anche mio padre, che è un grande conoscitore della Formula 1, a volte mi dice: 'Ricordami, le qualifiche per la gara principale sono il venerdì?'".

"E penso che se qualcuno a quel livello si pone delle domande, i tifosi si confonderanno. Il nostro compito è quindi quello di creare un format più semplice, migliore e comprensibile, mantenendo comunque l'emozione di due gare".

Il direttore sportivo della Ferrari, Diego Ioverno, ha avvertito che le squadre devono avere abbastanza tempo per reagire tra la Sprint del sabato mattina e la successiva sessione di qualifiche del Gran Premio.

"Se si sposta la Sprint al sabato mattina, bisogna assicurarsi di lasciare uno spazio sufficiente alle squadre per reagire in caso di problemi prima delle qualifiche", ha detto.

"Ci sono anche altre opzioni sul tavolo. Non c'è ancora una proposta definitiva, ma il nostro obiettivo è che una volta che la FIA e la F1 avranno deciso il format, i team dovranno lavorare insieme per renderlo buono per gli spettatori e buono per noi, perché è piuttosto complicato".