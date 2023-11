F1 | Si è spento a 89 anni Erich Zakowski, fondatore della Zakspeed

Molto più fortunato nelle vetture da turismo, nelle GT e nelle auto sportive, Zakspeed ha avuto un deludente periodo di cinque anni nei Gran Premi, dal 1985 al 1989, ottenendo un solo piazzamento a punti.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la famiglia di Zakowski si trasferì dalla Prussia e alla fine si stabilì nella città di Niederzissen, non lontano dal Nurburgring. Lì si formò come meccanico e creò la propria officina e infine la propria squadra corse.

Fin dall'inizio, Zakspeed fu strettamente associata a Ford, correndo con auto da turismo e GT in Germania e altrove. L'organizzazione ottenne un enorme successo nel DRM - precursore del DTM - con le sue stravaganti Capris, mentre gareggiava anche nell'IMSA con le Mustang.

I legami di Zakspeed con la Ford raggiunsero l'apice nelle gare di auto sportive con la Ford C100, che avrebbe dovuto essere l'erede della leggendaria GT40, con il progettista Len Bailey a fare da collegamento diretto tra i due progetti.

Vista per la prima volta alla 1000 km di Brands Hatch del 1981 e successivamente rielaborata da Tony Southgate, la vettura ottenne scarsi risultati, nonostante fosse stata guidata dai piloti di F1 contemporanei Marc Surer e Manfred Winkelhock e dall'habitué di Zakspeed Klaus Ludwig.

Dopo la fine del coinvolgimento ufficiale di Ford nel progetto della vettura sportiva, Zakspeed continuò a gestire lo sviluppo della vettura con il proprio nome.

L'azienda prese una direzione diversa quando entrò in F1 nel 1985 con un progetto ambizioso che comprendeva un proprio motore turbo da 1,5 litri, pur continuando a correre con un certo successo nel DTM.

Inizialmente il team di F1 gestiva una sola vettura per Jonathan Palmer, che era afflitto da problemi di affidabilità. Dopo essersi infortunato in un incidente sportivo a Spa, l'inglese fu sostituito da Christian Danner alla fine della stagione.

Nel 1986 Palmer fu affiancato dall'olandese Huub Rothengatter e la Zakspeed passò a due vetture. L'affidabilità continua a essere un tallone d'Achille e nessuno dei due piloti riesce a superare un ottavo posto.

Nel 1987 Palmer fu sostituito da Martin Brundle, mentre Danner tornò a guidare la seconda vettura. Ormai il pacchetto era più competitivo, grazie anche alla migrazione di altri team minori verso i motori ad aria compressa, in concomitanza con l'inizio della transizione dai turbocompressori.

Brundle ottenne quelli che sarebbero stati gli unici punti della squadra, con il quinto posto in una gara ad alto tasso di usura a Imola, e finì anche settimo a Monaco.

Per il 1988 ci fu un cambio di formazione, con il tedesco Bernd Schneider affiancato dal veterano Piercarlo Ghinzani. La maggior parte dei team era già passata all'alimentazione ad aria compressa e il turbo Zakspeed, ora limitato, non era competitivo e le vetture spesso non si qualificavano.

Con i turbo banditi dalla Zakspeed, per il 1989 Aguri Suzuki sostituì Ghinzani e si presentò con una fornitura di V8 atmo Yamaha. La squadra era scivolata nel gruppo delle prequalifiche, e nel corso dell'intera stagione la Suzuki non riuscì mai a entrare nello schieramento principale, e Schneider ci riuscì solo due volte. Queste scarse prestazioni portarono al ritiro dalla F1 alla fine della stagione.

Successivamente Zakowski passò le redini dell'azienda al figlio Peter, pilota di successo a sua volta, che continuò a schierare le Zakspeed in un'ampia gamma di campionati.