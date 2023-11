F1 | Norris: "Escluso Verstappen, nessuno è al nostro livello"

La pole position conquistata nella Sprint Shootout sembrava profilare una buonissima occasione per Lando Norris nella Sprint del Gran Premio del Brasile. Ancora una volta, però, il pilota della McLaren si è dovuto arrendere a quel "cannibale" che si chiama Max Verstappen, che continua a non lasciare neanche le briciole agli avversari nonostante abbia già il titolo in tasca.

La leadership è durata poche centinaia di metri per Norris, che ha avuto un buon avvio dalla sua casella, ma ha dovuto fare i conti con quello davvero fulmineo del rivale della Red Bull (si parla di un tempo di reazione di 0"15), che quindi ha trovato il varco per infilarlo alla prima staccata. La partenza quindi sarà un aspetto su cui Lando dovrà lavorare in vista della gara lunga di domani.

"Non è che Max abbia più potenza, quella penso di averla io, ma c'è qualcosa che dobbiamo rivedere. Il mio stacco non è stato male, ma forse la seconda parte della partenza è stata troppo conservativa: non ho pattinato troppo, ma sono stato un po' troppo cauto e ci sono delle cose da migliorare per domani", ha detto Norris subito dopo essere sceso dalla sua monoposto.

A complicare la sua gara c'è stato il sorpasso patito anche da George Russell nelle prime fasi della gara. Dopo qualche giro, il pilota della Mercedes ha accusato un leggero calo e Norris ne ha approfittato per riprendersi la piazza d'onore, anche se nel frattempo aveva perso l'opportunità di sfruttare il DRS. Nonostante questo, è riuscito poi a tenere un ritmo molto simile a quello del tre volte iridato, chiudendo a soli quattro secondi.

"Mi sono distratto con Russell al primo giro, però poi il passo era abbastanza buono quando l'ho ripassato. Ho cercato di seguire Max, ma mi mancava qualcosa. Comunque mi sono divertito", ha aggiunto.

Nella gara lunga di domani dovrà prendere il via dalla sesta casella dello schieramento, quindi sarà chiamato a rimontare se dovrà provare ad impensierire Verstappen, che invece sarà in pole position. Il confronto con tutti gli altri nella gara di oggi però lo rende particolarmente ottimista, a prescindere dalla possibilità di reggere il ritmo di Max.

"Al di là di Max, non c'è nessuno al nostro livello, quindi non sono preoccupato per domani. Delle due la gara di oggi mi ha incoraggiato molto. Ma noi non siamo in lotta con Max, non dobbiamo combattere con uno dei piloti ed una delle vetture migliori della storia. Anzi, oggi non mi aspettavo di essere così forte, per cui è stata una sorpresa positiva per noi. Domani ci riproverò, ma dovrò fare qualche sorpasso in più", ha concluso.