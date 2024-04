F1 | Leclerc: "Ci serve ancora qualcosa per battere Max domani"

La Ferrari si è affacciata nei piani alti della classifica al termine della prima giornata di pista al Gran Premio del Giappone con Charles Leclerc che ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di prove libere.

Per la verità si è trattato di un turno quasi inutile, dove tutti i piloti hanno girato poco su una pista resa umida e insidiosa dalla pioggia e dalle basse temperature che stanno caratterizzando Suzuka in questa settimana.

La Rossa aveva dato qualche buon segnale in una timida simulazione di passo gara nel primo turno di libere, ma nel box della Scuderia tutti preferiscono stare con i piedi ben saldi a terra, considerando che la pista era sporca, scivolosa e non gommata. Insomma, presentava tutte quelle caratteristiche che, almeno sulla carta, domani non saranno invitate a restare.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Non abbiamo imparato abbastanza da questa giornata, c'è ancora tanto da capire e imparare", ha ammesso Leclerc al termine del secondo turno di prove libere. "Abbiamo ancora diverse cose da provare, ma oggi pomeriggio abbiamo ottenuto il terzo posto e speriamo che domani non venga a piovere, così avremo modo di provare le cose che vogliamo fare con una pista magari in condizioni differenti rispetto a quelle che abbiamo incontrato oggi".

"Nelle Libere 1 non abbiamo girato troppo, la pista era sporca, scivolosa e poco gommata, quindi non abbiamo imparato tanto in quelle condizioni con le Hard. Sulle Soft abbiamo fatto solo un paio di giri. Dunque abbiamo girato poco, mentre abbiamo ancora diversi punti interrogativi a cui dobbiamo trovare risposta e sistemarli prima delle qualifiche di domani".

Tra i tanti punti di domanda che la Ferrari potrebbe porsi in queste ore c'è quello legato alle prestazioni sul giro secco, che domani dovrà permettere a Leclerc e a Sainz di dare battaglia a Max Verstappen e sfidarlo nella conquista alla pole position.

Leclerc pensa che la Red Bull, soprattutto nelle mani del tre volte iridato, abbia ancora un vantaggio da poter gestire ed è per questo che le Libere 3 di domattina potrebbero essere importanti per la Ferrari, così da provare soluzioni che possano permettere ai suoi piloti di avvicinarsi alle prestazioni di Max e, quantomeno, metterlo in difficoltà.

"Farò del mio meglio per sfruttare la situazione e magari sorprendere gli altri in qualifica. Questo è l'obiettivo, sicuramente. La cosa importante è assicurarci di essere preparati al meglio per domani e credo che per ora ci manchi un po' di passo per lottare per la pole position perché le Red Bull sembrano sempre forti, specialmente Max. Insomma, c'è ancora un po' di lavoro da fare, ma spero di essere uno dei piloti in grado di fare un giro speciale nelle qualifiche di domani".

Helmet of Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Charles Leclerc

Infine Leclerc ha parlato ancora del casco che ha usato e utilizzerà per tutto il fine settimana di Suzuka. Si tratta di un casco che sfoggia la stessa livrea di quello usato dall'amico fraterno Jules Bianchi nella sua ultima stagione in Formula 1, quella 2014.

"Quando mi metto il casco penso sempre e solo a ciò che succede in pista, ma ovviamente era un segnale molto importante per me, questo casco, portarlo qui a Suzuka. Prima di farlo ho parlato con la famiglia di Jules, con cui siamo sempre in contatto, siamo molto amici e molto vicini".

"I genitori di Jules sono stati davvero molto contenti che io potessi indossare questo casco proprio qui. Sono davvero felice di poterlo fare. Jules è sempre qui con noi, deve essere ricordato. Se oggi sono in Formula 1 lo devo a lui, è grazie a lui. Insomma, è molto importante per me indossare questo casco proprio qui e spero di poter fare un grande fine settimana con questo indosso", ha concluso Leclerc.